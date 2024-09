Afrique Centrale: Open - Le Golf club de Brazzaville s'impose à Kinshasa

Le Golf club de Brazzaville a dominé la 26e édition de l'Open de Kinshasa en remportant cinq prix lors de cette compétition internationale disputée du 13 au 15 septembre.

Le golfeur James Medou, du Golf club de Brazzaville, a dominé les compétitions lors des trois jours de l'Open de Kinshasa. Il a en effet remporté le premier prix de la première série hommes avant de se distinguer au concours de la balle la plus proche du drapeau et de remporter le jour suivant le premier prix de la première série. Le compétiteur a clôturé le tournoi en occupant la deuxième place au troisième jour totalisant ainsi quatre prix. Par ailleurs, Susan Nalwonga a décroché le prix de la balle la plus proche du drapeau le troisième jour de la compétition.

Des performances saluées par le président du Golf club de Brazzaville, Grégoire Piller. « Participer à cet événement et ramener ces trophées à Brazzaville est un grand honneur pour notre club. Depuis soixante-cinq ans, nous cultivons un héritage de compétitivité qui a grandement contribué à la promotion du golf. Je suis déterminé à restaurer et à renforcer le prestige de notre club au niveau national, régional et international », a-t-il déclaré.

Les titres remportés par le Golf club de Brazzaville ont démontré sa supériorité technique dans une compétition à laquelle plus de cent cinquante golfeurs de vingt-six pays ont pris part. Selon Grégoire Piller, les membres du club, dirigeants et joueurs, sont déterminés à exceller dans les compétitions régionales et à mettre en avant le potentiel du golf congolais sur la scène internationale.

Par ailleurs, le président du Golf club de Brazzaville a dévoilé les projets en vue. Il s'agit notamment de la création de l'Union congolaise de golf, d'une académie pour les jeunes talents. « Avec l'appui des partenaires comme R&A, gardien des standards internationaux du golf, et son sponsor officiel Ecobank, le club s'engage fermement à développer ce sport dans tout le pays », a-t-il indiqué en soulignant que ces initiatives visent à démystifier l'image élitiste et inaccessible du golf en le rendant accessible à tous les Congolais. En s'appuyant sur les fondations établies par des pionniers, notamment Daniel Neuville et Louis Rodriguez, le Golf club de Brazzaville veut devenir un moteur de développement de ce sport dans le pays.