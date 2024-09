Guinée: Arrestation de Claude Pivi au Liberia - Fin du mythe du Coplan de Conakry

analyse

Fin de cavale pour le colonel Claude Pivi. Celui qui était jusque-là l'homme le plus recherché de Guinée a été arrêté au Liberia. L'annonce a été faite hier mercredi par les autorités guinéennes, mais sans qu'on sache avec exactitude à quel moment les forces libériennes ont mis la main sur l'officier, qui s'était réfugié dans une localité frontalière avec la Guinée.

Dans les images devenues virales sur les réseaux sociaux, on aperçoit l'ancien ministre de la Sécurité présidentielle sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara assis sur un fauteuil et vêtu d'un simple bermuda et d'un polo. Il apparaît méconnaissable et visiblement amaigri par plusieurs mois de cavale.

Celui qui était plus connu par ses compatriotes sous le surnom de Coplan, du nom de ce personnage de roman policier français, s'était fait la malle au petit matin du 4 novembre 2023 de la prison centrale de Conakry alors qu'il y était incarcéré dans le cadre du procès du massacre du 28-Septembre.

Une évasion spectaculaire qui avait fait quatre morts et marqué le début d'une véritable chasse à l'homme pour retrouver celui à qui on attribue de nombreux pouvoirs mystiques comme le don de disparaître. Plus de 10 mois après, le colosse a finalement été alpagué dans des circonstances non encore dévoilées. Reste maintenant à fixer les conditions de son extradition vers son pays d'origine, où il avait été condamné entre-temps par contumace à la perpétuité pour son rôle dans la tuerie du stade.

On peut imaginer que son arrestation constitue un soulagement pour les victimes et leurs familles qui étaient dans le désarroi de voir l'accusé échapper aux mailles du filet de la justice. Cela est d'autant plus vrai que Claude Pivi est apparu au cours du procès comme l'un des principaux acteurs des terribles évènements de septembre 2009.

A tout cela s'ajoute la terreur que le sexagénaire faisait régner au temps de sa gloire, aussi bien au sein de l'armée qu'au niveau des populations civiles.

Son retour prochain à la case prison permettra en principe de faire la lumière sur les circonstances de son évasion dont toutes les complicités n'ont pas encore été établies. Son fils, le sergent Verny Pivi, qui aurait conduit le commando, aurait en tout cas été arrêté en même temps que son père au Liberia, selon certaines informations.

La grandeur et la déchéance de cet homme si redouté dont la légende tient plus de sa brutalité et de ses prétendues forces occultes que d'autre chose, même s'il se vante de ses exploits dans les guerres au Liberia, en Sierra-Leone et en Guinée-Bissau, devraient constituer une leçon d'humilité pour toutes celles et tous ceux qui sont aux affaires. Car quel que soit le temps mis, la justice finit toujours par se faire.