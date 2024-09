Algérie: Le président du HCI participe aux travaux du Forum islamique international en Russie

Alger — Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, prendra part les 20 et 21 septembre à Moscou (Russie), aux travaux de la 20e session du Forum islamique international, indique mercredi un communiqué du HCI.

Lors de ce Forum organisé sous le thème "la voie de la paix et le dialogue, la base d'une coexistence mutuelle", le président du Conseil aura une intervention dans laquelle il évoquera "le concept civilisationnel de la paix développé par les ulémas algériens, transmis aux générations à travers les siècles et incarné par la glorieuse révolution, prônant les valeurs humaines communes du dialogue et de la paix entre les civilisations et la coexistence entre les communautés au sein de la sécurité et de la stabilité", précise la même source.

Le président du HCI présentera "plusieurs témoignages et exemples sur les valeurs de la paix et du dialogue, à leur tête les positions historiques de l'Emir Abdelkader et les acquis de la glorieuse guerre de libération et du peuple algérien à travers les différentes époques historiques".

Le président du Conseil participera également aux travaux de la 8e réunion de l'administration religieuse des musulmans de Russie, où il examinera "la profondeur des relations historiques entre l'Algérie et la Russie et les voies et moyens de les renforcer entre le HCI et les institutions religieuses de la Fédération de Russie".