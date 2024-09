Tunisie: 8ème édition de « Run in Carthage » - La dernière ligne droite

La 8ème édition du Run in Carthage se tiendra ce dimanche 29 septembre 2024, au détour de Mégara. Novices et passionnés de course à pied s'élanceront sur un parcours idéal, qui invite à prendre de la hauteur.

Les 18 km tracés mettront à l'épreuve le corps et l'esprit, incitant chaque participant à se surpasser.

Cette année, une nouveauté fait son apparition : une deuxième course ouverte à tous sur un parcours de 6 km qui constitue en soi une petite boucle du parcours des 18 km. Les coureurs traverseront Carthage, avec un passage à Sidi Bou Saïd en mode urban race » pour les 18 km, et longeront les abords de La Marsa. Un cadre exceptionnel où la grandeur de l'histoire se mêle à la beauté naturelle.

L'événement promet du plaisir sans fin, dans une ambiance festive et conviviale.

Le comité d'organisation, présidé par Riadh Ben Zazia, et composé de l'Association Mégara pour la jeunesse, qui oeuvre en collaboration avec la Mairie de Carthage et l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, travaille d'arrache-pied pour offrir une expérience mémorable.

Grâce à leur expertise et leur sens de l'organisation, la course attire chaque année des milliers de participants venus du monde entier. Lors de la dernière édition, des coureurs de plus de vingt nationalités étaient présents.

Le site officiel, http://www.runincarthage.com, enregistre déjà un grand nombre d'inscriptions, laissant présager une nouvelle affluence massive pour cette édition.

Environ 3 000 participants sont attendus sur la ligne de départ. Novices et habitués se retrouveront pour cette grande fête du sport. La question reste de savoir si les champions en titre conserveront leurs places sur le podium ou si de nouveaux challengers viendront les détrôner.

L'événement bénéficiera d'une large couverture médiatique, assurée par des médias locaux et internationaux. Deux bureaux seront ouverts pour les inscriptions et le retrait des dossards : l'un à la Mairie de Carthage et l'autre au Club California Gym au Centre Urbain Nord de Tunis, du dimanche 22 septembre 2024 au samedi 28 septembre 2024.

Aucune inscription ni remise de dossard ne sera possible le jour de la course. Des prix seront attribués aux hommes et femmes gagnants de la course de 18 km : 1er et 1ère : 1 500 DT 2ème et 2ème : 1 200 DT 3ème et 3ème : 1 000 DT 4ème et 4ème : 700 DT 5ème et 5ème : 500 DT.