Congo-Brazzaville: Vie associative - Constituer un répertoire national des organisations de jeunesse

La direction générale de la jeunesse a lancé, récemment à Brazzaville, une campagne nationale d'enrôlement des associations des jeunes dont l'ambition, à terme, est de constituer un répertoire national des organisations animées par la couche juvénile.

La campagne, lancée à travers deux ateliers dont l'un pour apprendre et l'autre pour se faire inscrire, va s'étendre sur l'ensemble du territoire national, à en croire le directeur général de la jeunesse, Jycert Rochar Loukanou Mbonza. Selon lui, cette campagne vise à renforcer l'engagement des jeunes dans la société en leur offrant des outils nécessaires pour réaliser leurs projets.

« Cette campagne aura un impact significatif et durable tant pour les associations que pour les jeunes. Elle vise à enrôler l'ensemble des associations de jeunesse à travers tout le territoire avec une ambition claire : constituer un répertoire national des organisations de jeunesse, et grâce à une démarche technique, nous sommes en mesure non seulement de mieux comprendre et de mieux cartographier ensemble les structures existantes, mais également d'identifier les besoins spécifiques de chacune d'elles afin d'y apporter des réponses adaptées et ciblées », a rappelé Jycert Rochar Loukanou Mbonza, espérant que cette initiative permettra de créer un véritable réseau d'entraide et de solidarité parmi les jeunes.

Une initiative positivement saluée par les participants qui reconnaissent son importance pour le développement collectif. Certains ont expliqué les avantages pour l'enrôlement, notamment la possibilité de bénéficier des formations, des financements et des partenariats.

« Ce n'est toujours pas bon d'exercer dans l'informel. Avec cette reconnaissance, cet enrôlement permettra à d'autres ONG qui ne sont pas bien organisées de se structurer. Une fois enrôlés, vous avez l'opportunité de bénéficier de pas mal de formations telles que la formation en gestion des projets, en gestion associative, donc comment faire la vie associative », a expliqué Sarah Priscille Elembé. D'après ses initiateurs, le lancement de cette campagne représente une belle opportunité pour les jeunes de s'impliquer activement dans leurs communautés.