Algérie: Foodex - Des entreprises algériennes mettent en avant à Riyad la qualité de leurs produits

Alger — Douze (12) entreprises algériennes participent à la 11e édition du Salon des industries alimentaires et des boissons "Foodex" à Riyad (Arabie Saoudite), lequel constitue une opportunité de mettre en avant la qualité de leurs produits, a indiqué un responsable au ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Dans une déclaration à l'APS, le sous-directeur chargé du suivi et de la promotion des exportations au ministère, Abdelatif El-Houari, a indiqué que ce Salon, qui se tient du 16 au 19 septembre, offre l'occasion aux visiteurs de découvrir différents produits des industries alimentaires et des boissons algériennes, affirmant que ces produits ont connu un véritable succès.

Dans ce cadre, il a souligné que le Salon constitue un espace prometteur pour la promotion des produits algériens sur le marché saoudien, qui "offre de grandes opportunités pour y accéder, eu égard à la qualité des produits algériens et à leurs prix compétitifs", un fait affirmé par l'ambassadeur de l'Algérie au Royaume d'Arabie Saoudite lors de son passage au pavillon "Algérie" au premier jour de cette manifestation.

En outre, M. Houari a fait savoir que ce Salon, qui se tient au Centre international de conférences et d'expositions de Riyad (RICEC), est aussi l'occasion d'organiser des rencontres pour échanger les expertises avec les exposants algériens, notamment avec la participation de plus de 50 pays.

A noter qu'en marge de la participation de l'Algérie au Salon, les travaux de la 14e session du Conseil d'affaires algéro-saoudien se sont tenus mardi, en présence de l'ambassadeur de l'Algérie au Royaume d'Arabie Saoudite et de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Algérie, avec la participation de plus de 100 entreprises et opérateurs économiques des deux pays.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les moyens de renforcement des relations commerciales bilatérales et les mécanismes de leur développement dans les domaines d'intérêt commun. A ce propos, des hommes d'affaires algériens et saoudiens ont exploré les opportunités de coopération et de partenariat réalisables dans le cadre du principe gagnant-gagnant.

La délégation algérienne a invité les opérateurs économiques saoudiens à investir en Algérie, eu égard aux incitations et aux avantages accordés aux investisseurs étrangers.

Par ailleurs, et dans le cadre de la concrétisation du programme officiel de la participation de l'Algérie aux événements économiques et aux expositions à l'étranger au titre de l'exercice 2024, sous la supervision du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, 15 entreprises algériennes participent à la 33ème édition du Salon international de l'alimentation et des boissons à Moscou (Russie), qui se tient du 17 au 20 septembre 2024.

Cet événement économique offre l'opportunité de promouvoir la qualité des produits algériens dans différents secteurs de l'industrie agroalimentaire sur le marché russe.