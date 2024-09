Congo-Brazzaville: Enseignement général - Le Conseil national face aux défis de l'éducation non formelle

Ouverts le 18 septembre à Brazzaville, les travaux de la 26e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, qui prendront fin le 21 du même mois, se tiennent sur le thème « Enjeux et défis de l'éducation non formelle dans le système éducatif congolais ».

L'éducation non formelle recouvre tous les programmes et processus de l'éducation individuelle et sociale destinés aux adultes et aux jeunes pour développer en eux des aptitudes et compétences en dehors du cursus éducatif officiel. « L'avenir d'une bonne partie de la jeunesse de notre pays se joue dans ce secteur. Il nous revient de le dynamiser en s'assurant que chaque Congolais, quelle que soit sa situation socioéconomique, ait accès à l'éducation », a indiqué le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, ouvrant les travaux de cette 26e session du Conseil national.

En dehors du thème général, les sachants et praticiens du système éducatif vont plancher sur plusieurs sous-thèmes, a expliqué David Boke, inspecteur général de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. Il s'agit des problématiques comme : l'éducation non formelle, un défi majeur dans la réinsertion socioéconomique économique des jeunes ; la prise en main des enfants défavorisés par l'éducation non formelle ; la production des manuels liés à l'éducation non formelle.

A travers ces sous-thèmes qui ne sont pas ici exhaustifs, les participants à la 26e session du Conseil national de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation vont analyser les points forts et faibles du système éducatif afin de corriger ce qui doit l'être. C'est aussi au cours de ces assises que les bases de la rentrée scolaire 2024-2025 seront posées.