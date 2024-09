Soudan: Le pays participe aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies

Le Soudan participe aux travaux de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, dont les activités commencent le 22 de ce mois en cours et se poursuivent jusqu'au début d'octobre prochain. L'ambassadeur Hussein Awad Ali, ministre des Affaires étrangères a déclaré à l'agence de presse soudanaise (SUNA) que la participation du Soudan est considérée comme une opportunité d'éclairer la communauté internationale sur l'évolution de la situation au Soudan, la guerre menée par les milices rebelles et le soutien qu'elle reçoit de certains pays de la région.

Cela est également considéré comme une opportunité de renforcer la communication avec les différentes composantes, telles que la composante africaine du Conseil de sécurité et l'interaction positive avec la volonté politique et les efforts de consolidation de la paix du Soudan, en soulignant la vision du Soudan dans ce domaine et son opposition au plan de règlement recherché par la milice de FSR au Darfour pour provoquer un changement démographique après avoir forcé ses habitants d'origine à partir, le ministre des Affaires Etrangères a confirmé la coopération du Soudan avec les Nations Unies et la coordination avec elles dans le domaine humanitaire et comment distribuer l'aide humanitaire de manière optimale aux personnes touchées par la guerre au Soudan.

SUNA a appris que le ministre des Affaires étrangères s'adresserait au Sommet du Futur, en tant que représentant du Président du Conseil Transitoire de Souveraineté -CTS, qui se tiendra le 22 de ce mois. Il s'adressera également à la réunion ministérielle du Mouvement des pays non-alignés, ainsi que la réunion ministérielle des pays les moins avancés (PMA). Il s'adressera également à la réunion ministérielle de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Il présentera la déclaration du Soudan lors de la réunion de haut niveau sur la résistance aux antimicrobiens et s'adressera également à la réunion de haut niveau sur l'accélération de l'action contre le changement climatique en Afrique.

%

Le président du CTS a dirigé la délégation soudanaise à la 78e session de l'Assemblée générale, où il a prononcé un discours historique. La participation du Soudan aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies renforce l'implication du gouvernement soudanais dans les activités des Nations Unies, considérant le Soudan comme un membre actif de la communauté internationale.