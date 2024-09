Angola: Le Conseil des ministres examine le Compte général de l'État

Luanda — Le Conseil des ministres a évalué, pour soumission à l'Assemblée Nationale, le Compte Général de l'Etat, le principal instrument de responsabilisation de l'État, qui présente la performance de la gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle, pour l'année 2023.

Selon le document, examiné lors d'une réunion présidée par le Président de la République, João Lourenço, pour la période en question, un taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de 1% a été estimé.

Le taux d'inflation national s'est élevé à 20,01 % et le taux de change du Kwanza par rapport au dollar américain a clôturé l'année 2023 à un taux d'environ 828,74 $ US/AOA.

Les données du Compte général de l'État indiquent que le taux de chômage au quatrième trimestre 2023 était estimé à 31,9 pour cent.

Dette publique

En ce qui concerne la dette publique, en 2023, des instruments de dette ont été émis et remboursés sur le marché intérieur avec une exécution nette d'une valeur de 2,13 milliards de Kwanzas, le service de la dette intérieure s'élevant à 4,78 milliards de Kwanzas et la dette extérieure s'élevant à environ 4,73 milliards de Kwanzas.

Le communiqué indique qu'en décembre 2023, le stock de la dette publique s'élevait à 53,14 milliards de kwanzas, soit l'équivalent de 64,11 milliards de dollars américains, et était composé de 74 pour cent de dette extérieure et de 26 pour cent de dette intérieure.

De ce point de vue, le stock de la dette publique, qui englobe la dette du gouvernement et celle des entreprises publiques, a atteint 55,39 milliards de Kanza, soit environ 66,83 milliards de dollars américains.

Il convient de noter que le Compte Général de l'État pour l'année 2023 a présenté des données sur l'OGE 2023 (Budget Général de l'Etat), qui estimait les recettes et les dépenses à hauteur de 20,10 milliards de Kwanzas, après avoir montré que, dans ce contexte, des recettes d'un montant de 20,33 milliards de Kwanzas et des dépenses d'une valeur de 20,10 milliards de Kwanzas ont été enregistrées, ce qui a donné lieu à un excédent nominal de 235,57 milliards de Kwanzas.

Les recettes totales encaissées en 2023 se répartissent en recettes courantes d'une valeur de 13,10 milliards de Kwanzas, correspondant à une exécution de 97 pour cent et en une part des recettes totales d'environ 64 pour cent, en recettes en capital d'une valeur de 7,23 milliards de Kwanzas, correspondant à une exécution de 109 pour cent et une part du chiffre d'affaires total de 36 pour cent.

Les dépenses totales réalisées la même année se sont réparties en dépenses courantes d'un montant de 9,24 milliards de Kwanzas, correspondant à une exécution de 97 pour cent par rapport aux dépenses approuvées, et une part des dépenses totales de 46 pour cent et dépenses d'un capital d'un montant de 10,85 milliards de Kwanzas, correspondant à une exécution de 105 pour cent par rapport aux dépenses autorisées, et une participation aux dépenses totales de 54 pour cent.

Pour l'exercice 2023, l'inventaire de l'État a présenté une valeur nette d'inventaire de 6,74 milliards de Kwanzas, soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière.

Concernant le programme de privatisation, le document indique qu'à la fin de l'année, 11 actifs ont été vendus qui, ensemble, représentaient une valeur contractuelle de l'ordre de 47,87 milliards de Kwanzas et des entrées financières de 6,25 milliards de Kwanzas, dont 5,69 milliards de Kwanzas correspondant aux paiements directs à l'État et 567,34 millions de Kwanzas versés à d'autres entités.

Pour l'exercice 2023, les dettes restantes enregistrées s'élèvent à 2,05 milliards de Kwanzas, soit une réduction de 12 pour cent par rapport à la même période de l'année dernière.

Le stock de dette flottante, quant à lui, s'élevait à 7,47 milliards de Kwanzas et la dette financée à 31,80 milliards de Kwanzas.

Le Compte Général de l'État pour l'année 2023 contient également des données sur les recettes et dépenses de l'Institut National de Sécurité Sociale, sur l'actif, le passif et les capitaux propres de la BNA, dans lesquels il y a eu une augmentation substantielle de 111 pour cent ayant totalisé la valeur de 7,73 milliards de Kwanzas, et en relation avec le secteur des entreprises publiques.

Le document indique également que le portefeuille d'entreprises et de participations de l'État dans le pays était composé de 94 participations, dont 65 dans des sociétés publiques, 22 dans des sociétés à domaine public et 7 dans des sociétés à participations minoritaires directes.

Le document souligne que dans le cadre des actions de contrôle de l'Inspection Générale de l'Etat (IGAE), 219 actions de contrôle ont été programmées pour l'année 2023, mais 243 ont été réalisées, parmi lesquelles 68 au sein de l'Organe Central, dont 21 inspections ordinaires, 11 extraordinaires, 25 enquêtes et 11 audits.

Le Conseil des Ministres est l'Organe Collégial qui assiste le Président de la République, en tant que Détenteur du Pouvoir Exécutif, dans la formulation et la conduite de la politique générale du Pays et de l'Administration Publique. Les sessions ordinaires ont lieu la dernière semaine de chaque mois, tandis que les sessions extraordinaires ont lieu sur convocation du Président de la République.