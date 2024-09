Soudan: AE - FSR vise à établir une patrie nationale pour la diaspora arabe

Port-Soudan — Le ministre des Affaires étrangères Hussein Awad a expliqué que la milice - Forces du Soutien Rapide (FSR) partage avec des organisations terroristes telles que l'Etat islamique et Boko Haram les caractéristiques d'une idéologie extrémiste et d'exclusion, d'extensions transfrontalières et de violence brutale, en particulier contre des civils et des femmes.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné dans un article de journal que la violence extrémiste des milices découle d'une idéologie basée sur la supériorité raciale et vise à établir une patrie nationale pour les Arabes du Darfour et des pays africains du Sahel et ceux connus sous le nom d'« Arabes de la diaspora). Il a ajouté : "Pour y parvenir, la milice se bat pour expulser les populations indigènes des terres fertiles du Darfour, du Kordofan, d'Al-Gezira et de Sennar afin d'installer la diaspora arabe dans ces régions".

Le ministre des Affaires étrangères a appelé la communauté internationale à traiter la milice FSR au même niveau que l'Etat islamique, Boko Haram et d'autres organisations terroristes, notant que la milice pratique les mêmes pratiques que les deux organisations, voire pires.

Le ministre des Affaires étrangères a critiqué les positions de la communauté internationale concernant la guerre au Soudan et a déclaré : « Contrairement à ce qui s'est passé avec l'Etat islamique et Boko Haram, la communauté internationale sous-estime toujours la véritable ampleur du danger posé par la milice de FSR/Janjaweed. » Il a ajouté que ce qui est plus inquiétant est que certains pays et autres parties continuent à fournir un soutien militaire à la milice pour lui permettre de poursuivre ses crimes sans crainte de punition, indiquant que les crimes de la milice et de ses sponsors nécessitent une approche de principe et unifiée.

Il a déclaré qu'il est troublant de voir certains pays donner la priorité à leurs intérêts étroits sur les principes et valeurs universelles lorsqu'il s'agit de condamner les crimes contre les civils soudanais et d'empêcher le recrutement de mercenaires, indiquant que cette approche sapera les règles de la justice internationale et des droits de l'homme. Il a souligné la nécessité pour le monde de ne pas ignorer les souffrances du peuple soudanais dans la poursuite d'intérêts politiques et économiques, ajoutant que le chemin vers une paix durable au Soudan passe par une nouvelle approche pour se traiter avec la milice FSR.