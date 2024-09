Afrique Centrale: Un diplomate rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en République du Congo, Vicente Muanda, a déposé mardi, à l'aéroport international de Pointe-Noire, une couronne de fleurs à côté du buste d'António Agostinho Neto, premier président du pays.

A l'occasion, le diplomate, s'adressant à l'assistance, a rappelé la figure de Neto, dans la lutte pour la libération de l'Angola et pour la cause de la libération de certains pays d'Afrique australe, comme la Namibie et le Zimbabwe, ainsi que pour l'élimination du régime de l'apartheid en Afrique du Sud.

Il a également rappelé le soutien des autorités de la République du Congo, en particulier du président Marien Ngouabi, dans la lutte pour la libération de l'Angola et les bonnes relations entre les peuples et gouvernements de l'Angola et du Congo Brazzaville.

Etaient présents à l'acte les Consuls Généraux d'Angola à Pointe-Noire et à Dolisie, le directeur général de l'Aéroport, le Commandant de la Gendarmerie du département de Pointe-Noire et le directeur du Département du Protocole Diplomatique et des Affaires Consulaires de Pointe-Noire, du Kouilou et Niari.

Toujours dans le cadre des célébrations de la Journée du Héros National, lundi dernier, à Dolisie, à côté de l'ancienne résidence où vivait António Agostinho Neto, une activité politique dirigée par l'ambassadeur Vicente Muanda, il y a eu une conférence sur la vie et l'oeuvre du Guide de la Révolution angolaise donnée par le vice-consul d'Angola à Dolisie, José Augusto Francisco Evaristo.

Lors de la séance d'ouverture de l'événement, l'ambassadeur Vicente Muanda a souligné le rôle d'António Agostinho Neto et la valeur historique de cette ville de Dolisie, qui a servi de bastion aux cadres du MPLA pour alors 2ème Région Politico-Militaire et d'autres pendant la Lutte de Libération Nationale.

Il a également souligné le germe des bonnes relations entre l'Angola et le Congo.