Angola: Un diplomate présente des solutions pour améliorer les relations civilo-militaires

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a déclaré mercredi, à Addis-Abeba, que la professionnalisation des forces armées, combinée à la réforme du secteur de sécurité, constitue un élément clé pour améliorer les relations civilo-militaires dans le continent africain.

Intervenant à la 1232ème réunion ordinaire du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'UA, tenue en format virtuel, sous le thème "Relations civilo-militaires et gestion des conflits en Afrique", le diplomate a partagé l'expérience de l'Angola qui a démontré au monde une relation équilibrée entre civils et militaires, ayant contribué à la construction d'une paix durable.

Il a ajouté que la transition réussie d'un long conflit interne a permis de parvenir à la réconciliation nationale et à la reconstruction du pays, démontrant clairement que les forces armées peuvent être transformées en vecteurs de stabilisation, à condition qu'elles soient harmonieusement intégrées dans la société.

En ce sens, il a souligné la nécessité pour tous les États membres d'investir dans des programmes de formation continue des forces militaires, en mettant l'accent sur le respect des droits de l'homme, la gouvernance démocratique et les normes de gestion des conflits, en utilisant d'éventuels partenariats internationaux.

L'ambassadeur Miguel Bembe a recommandé de renforcer les capacités institutionnelles des États membres à travers la mise en oeuvre de programmes de l'Union africaine visant à promouvoir la professionnalisation des forces armées et leur subordination au pouvoir politique, civil et démocratique.

Il a appelé à la création de plates-formes régionales de coopération militaire et civile, utilisant les structures de l'Union africaine et des communautés économiques régionales/mécanismes régionaux pour promouvoir le partage de bonnes pratiques en matière de respect des principes démocratiques et de la légalité constitutionnelle.

Il a encouragé la création de conseils de sécurité nationaux dans les États membres, où les civils et les militaires peuvent collaborer à l'élaboration de stratégies de sécurité communes, en vue de protéger les citoyens, le bien-être social et la stabilité des pays.

La session de ce mercredi du CPS, présidée par le Représentant permanent de la République du Cameroun auprès de l'Union africaine, l'Ambassadeur Churchill Ewumbue-Monono, qui assume la présidence de l'organe en septembre, s'est déroulée en présence du Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'organisation continentale, Bankole Adeoye, du Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU auprès de l'UA, Parfait Onanga Anyanga, et du Directeur du Centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, Nahtante Yabouri.