Angola: La BADEA prépare un soutien financier pour des projets au pays

Luanda — Le président de la Banque Arabe de Développement en Afrique (BADEA), Sidi Tha, a informé mercredi, à Luanda, que l'institution bancaire se prépare à accorder un financement au Gouvernement angolais dans le cadre du plan national de développement.

Sidi Tha a fourni cette information aux journalistes, à l'issue de l'audience que lui a accordée le Chef de l'Etat, João Lourenço, avec qui il a discuté des questions liées aux priorités et aux modalités de financement.

L'objectif de la réunion, selon le banquier, était d'entendre du Président angolais et des membres de son gouvernement quelles sur leurs priorités et comment la banque peut apporter un soutien en termes de financement, dans le cadre du Plan National de Développement de l'Angola 2027 et vision 2050 ».

"Notre institution travaillera avec l'équipe économique angolaise, afin d'aligner les priorités qui guideront notre coopération au cours des cinq prochaines années", a-t-il précisé. Sidi Tha a informé que la BADEA crée les conditions pour amener également dans le pays dix (10) institutions financières multilatérales arabes qui financeront des projets à impact social.

"Les besoins du gouvernement angolais seront définis par les autorités elles-mêmes et, sur la base des discutions que nous aurons, nous déciderons quels seront les projets prioritaires", a-t-il exprimé. Toujours en matière de financement, Sidi Tha a expliqué qu'en novembre 2023, lors de la Conférence économique arabo-africaine, un montant de 500 milliards de dollars avait été promis aux pays africains, dont bénéficiera également l'Angola.

La Banque arabe de développement en Afrique (BADEA) est une institution financière multilatérale fondée en 1974 par la Ligue des États arabes. Sa mission principale est de promouvoir la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains au sud du Sahara.

La BADEA apporte un soutien financier à des projets de développement économique et social en Afrique, dans les secteurs de la construction d'infrastructures, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation, en plus de promouvoir le commerce et les investissements entre ces régions. Son action consiste à accorder des prêts, une assistance technique et des financements pour le développement durable, dans le but de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie dans les pays bénéficiaires.

Il promeut également l'intégration régionale en Afrique et le renforcement des relations économiques entre les pays arabes et africains. Le siège de la BADEA est situé à Khartoum, au Soudan. Elle appartient à 18 pays arabes et compte 44 pays africains comme bénéficiaires.