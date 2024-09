Angola: Le Gouvernement approuve un programme de réorganisation du commerce

Huambo (Angola) — Le Gouvernement de la province de Huambo a approuvé mercredi le programme de réorganisation du commerce et de fourniture de services commerciaux, visant à freiner les foyers de déchets, les troubles publics et les perturbations de la circulation routière dans la zone urbaine.

L'initiative, examinée au cours de la VIIe session ordinaire du Gouvernorat local, guidée par le gouverneur provincial, Pereira Alfredo, vise également à contenir les risques pour la santé publique, l'évasion fiscale, les ventes désordonnées dans les rues, les trottoirs et autres actions nuisibles.

Se confiant à la presse, le directeur du Bureau de développement économique et intégré de la province de Huambo, Manuel Vitongue, a déclaré qu'il existe des activités qui, malheureusement, détruisent la ville, notamment la transformation de résidences et de garages en établissements commerciaux et en églises.

Il a précisé que le programme gouvernemental vise à améliorer la manière dont sont fournis les divers services dans le cadre de la loi, sans qu'il soit nécessaire de détruire les charmes des zones urbaines, en plus d'éviter la pollution sonore dans les bâtiments.

Il a ajouté que certaines zones infrastructurelles et commerciales ont déjà été identifiées dans les quartiers périphériques et les zones environnantes, pour le transfert d'agents économiques et d'autres services réalisés dans des zones urbaines inappropriées, comme l'activité de commerce de gros.

Manuel Vitongue a expliqué qu'il s'agit d'un programme composé d'une commission multisectorielle, qui débutera dans les prochains jours, divisée en plusieurs phases, depuis l'enquête sur les irrégularités, les rencontres avec les opérateurs hors la loi, la sensibilisation, la communication et le marketing.

Il a appelé les agents économiques à formaliser leurs activités au sein des administrations municipales, qui, à leur tour, indiqueront les lieux appropriés pour réaliser le commerce.