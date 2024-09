Afrique: La trajectoire d'Agostinho Neto abordé lors d'une table ronde au Nigeria

Luanda — La trajectoire politique du premier président d'Angola, António Agostinho Neto, a été abordée mardi, dans la ville de Lagos (Nigéria), au cours d'une table ronde organisée par l'ambassade d'Angola dans ce pays, sous le thème « Le panaméricanisme dans la carrière politique d'Agostinho Neto ».

Dans son message d'ouverture, l'ambassadeur d'Angola au Nigeria, José Bamóquina Zau, a déclaré que la trajectoire politique d'Agostinho Neto a fait de lui une figure incontournable de l'histoire des idées politiques du pays et de l'Afrique, dont les principes façonnent aujourd'hui la philosophie de la fraternité africaine.

Le diplomate a dit que grâce à sa cohérence politique, il avait redéfini l'Angola après l'obtention de l'indépendance, qui a servi comme point de départ de la lutte pour l'indépendance de la Namibie et du Zimbabwe, ainsi que pour la libération de l'Afrique du Sud.

Dans son intervention, l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, a évoqué ses moments partagés avec Agostinho Neto et Murtala Mohammed, ainsi qu'avec tous les mouvements politico-militaires qui ont précédé la proclamation de l'indépendance de l'Angola en 1975.

Il a ajouté que Neto s'est battu pour le panafricanisme politique et culturel, ayant réussi à imposer la philosophie de ses idées politiques qui perdurent encore aujourd'hui.

L'ancien président Obasanjo a révélé que le Nigeria avait fourni 20 millions de dollars pour l'installation du premier gouvernement angolais, afin qu'il ne connaisse pas des turbulences lors de la transition de la période coloniale à l'indépendance nationale.

Il a souligné que Neto a mis la nouvelle génération au défi de la lutte pour obtenir l'indépendance économique, la création d'un drapeau, de l'hymne et des partis politiques.

L'ancien premier ministre, Lopo Fortunato do Nascimento, a affirmé que la contribution du Nigeria était cruciale pour la survie du premier gouvernement angolais. Le nationaliste a confirmé que la stratégie du MPLA et d'Agostimho Neto pour l'indépendance incluait le soutien militaire et politique du Nigeria et la recherche d'un consensus à travers l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

"Le soutien du Nigeria en avions, équipements et formation militaire a contribué à mettre fin au désaccord entre les trois mouvements politiques et à créer un État et une force armée unique", a confirmé Lopo do Nascimento. La table ronde avait comme intervenants invités l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'ancien premier ministre de l'Angola, Lopo do Nascimento et le professeur d'histoire à l'Université de Lagos, Adewale Onagbesan.