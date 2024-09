Afrique de l'Ouest: BRVM - Ecobank Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec 7,23% de hausse de son cours.

Avec une hausse de 7,23% de son cours, le titre Ecobank Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions à l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 18 septembre 2024 de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM).

Le cours de cette valeur est passé de 8 300 FCFA la veille à 8 900 FCFA à la fin de la séance de ce mercredi 18 septembre 2024, soit une augmentation de 600 FCFA. A la fin du premier trimestre 2024, Ecobank Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net de 14,052 milliards de FCFA en hausse de 22,1% par rapport au premier trimestre 2023. La société n'a pas encore publié son rapport d'activités au titre du deuxième trimestre 2024.

Ecobank Côte d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 6,97% à 1 765 FCFA), BOA Niger (plus 3,01% à 3 255 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (plus 1,53% à 6 650 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 1,49% à 3 400FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 7,36% à 2 390 FCFA), Tractafric Côte d'Ivoire (moins 7,31% à 2 220 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,08% à 525 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,49% à 720 FCFA) et SITAB Côte d'Ivoire (moins 5,64% à 6 605 FCFA).

La valeur des transactions est redescendue à 1,094 milliard FCFA contre 5,978 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle s'est établie à 9 513,703 milliards FCFA contre 9 510,929 milliards FCFA la veille, soit une hausse de 2,774 milliards FCFA.

Celle du marché des obligations enregistre elle aussi une augmentation de 6,604 milliards, passant de 10 535,281 milliards FCFA la veille à 10 541,885 milliards FCFA ce mercredi 18 septembre 2024.

Comme la veille, les trois indices ont terminé la séance de bourse dans une situation contrastée. L'indice composite a ainsi progressé de 0,03% à 262,10 points contre 262,02 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a gagné 0,08% à 131,53 points contre 131,43 points la veille. En revanche, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,89% à 113,24 points contre 114,26 points la veille.