Cote d'Ivoire: Agro-industrie - Un salon international à Abidjan pour transformer les matières premières agricoles

Depuis neuf jours de travaux, les acteurs de la promotion et d'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles réfléchisent à des pistes de solutions.

L'avenir de l'Afrique, son industrialisation et le développement de son agriculture sont les trois enjeux majeurs sur lesquels réfléchissent gouvernements, institutions, professionnels, sociétés civiles, jeunes et médias, à Abidjan du 10 au 18 septembre 2024. Ce, à l'occasion du Salon international pour la promotion et l'industrialisation des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles (Sapmap), ouvert le 10 septembre 2024, à Cocody.

L'événement a pour thématique : « Quelle contribution innovante des pays producteurs et consommateurs de matières premières agricoles pour la pérennisation de la qualité et la promotion de l'industrialisation en Afrique, afin de garantir des économies durables et prospères ».

L'objectif du Sapmap, selon Chantal Kouassi, commissaire générale de l'événement, est de fédérer tous les acteurs concernés afin de stimuler l'agriculture africaine et l'industrie agroalimentaire, lesquelles devraient générer environ « 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030 », soit près de 620 000 milliards de Fcfa.

Chantal Kouassi a également mis en avant l'importance de l'agriculture comme source de création d'emplois décents et de revenus pour les zones rurales. Selon elle, durant les neuf jours de travaux, diverses activités seront proposées, incluant des panels scientifiques, des sessions de réseautage, des expositions, un marché, ainsi que des activités éducatives et de sensibilisation, sans oublier un dîner de gala d'affaires. « J'invite particulièrement les jeunes Africains à venir explorer des débouchés incroyables, bénéfiques pour leur insertion professionnelle. Aussi, les écrivains sont invités à utiliser leurs belles plumes pour écrire et sensibiliser davantage », a-t-elle exhorté.

Toutefois, elle a remercié Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, patron du Sapmap 2024, ainsi que Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, pour leur soutien à l'initiative.

Antoine Ano, conseiller du ministre du Commerce et de l'Industrie, représentant le ministre au Sapmap, a, quant à lui, insisté sur l'engagement du gouvernement ivoirien à travers le Programme national de développement 2021-2025, qui met en avant le développement industriel, notamment dans le domaine de l'agro-industrie.

Le conseiller technique a exprimé sa gratitude aux organisateurs du salon, soulignant l'importance du thème choisi et sa capacité à susciter des recommandations concrètes pour moderniser l'agriculture africaine et favoriser la transformation locale des matières premières agricoles.