Cote d'Ivoire: Relance de l'ASC Gagnoa - Un partenariat stratégique pour une nouvelle ère

L'Association Sporting Club de Gagnoa (ASC) a signé, le mardi 17 septembre 2024, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, une convention de partenariat stratégique. avec la Société Anonyme Sporting Club de Gagnoa.

Cette signature s'est déroulée sous la supervision du ministre délégué en charge des Sports, M. Adjé Silas Metch, qui a salué cette initiative contribuant au rayonnement du sport en général, et du football en particulier. La rencontre a été rehaussée par la présence de M. Salif Bitogo, président de la Ligue professionnelle, ainsi que de nombreuses autres personnalités du football ivoirien.

Cette convention, conforme aux dispositions de la loi ivoirienne du 22 décembre 2014 relative au sport, vise à moderniser et professionnaliser le secteur, désormais perçu comme un puissant levier de développement. L'article 17 de cette loi dispose que chaque équipe, club ou association peut créer une société anonyme pour soutenir financièrement ses activités. De plus, l'article 21 stipule qu'une convention doit être établie entre l'association et la société créée par celle-ci.

« Aujourd'hui, nous avons signé la convention régissant les relations entre l'Association Sporting Club et la Société sportive du Sporting Club. Les points essentiels concernent d'abord le fonctionnement : les structures restent en place, l'association ne disparaît pas et la société anonyme coexiste. Désormais, l'association sportive sera dirigée par un investisseur majeur, et nous avons convenu que M. Tommy Nyckoss Tayoro, en tant qu'investisseur principal, devient de droit le président du conseil d'administration (PCA) du Sporting Club, tout en restant PDG. Par conséquent, M. Gadji Charles, ancien PCA, devient président délégué en charge de la gestion quotidienne du club », a expliqué M. Gadji Charles.

Il a également précisé que cette collaboration vise à faire remonter rapidement le club et à lui permettre d'aller encore plus loin dans ses ambitions.

Pour sa part, Tommy Tayoro a exprimé sa gratitude à ses partenaires pour la signature de cette convention. « Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait confiance et travaillé pour aboutir à cet accord de partenariat, fruit d'un long processus de négociations entre tous les acteurs. Par cette signature, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice », a affirmé Tommy Tayoro.

Il est important de souligner que, pour assurer le bon fonctionnement de cette nouvelle organisation, un comité de concertation a été mis en place. Ce comité est composé, du côté de la société sportive, du PDG, du directeur général adjoint et d'un administrateur, et, du côté de l'association, du président délégué et de deux vice-présidents.