La jeunesse marocaine fait face à des défis socioéconomiques croissants, accentués par des événements récents à Agadir et Fnideq. Alors que certaines initiatives tentent d'encourager l'engagement des jeunes, des manifestations émergent à travers tout le pays en réaction à une situation économique difficile. Cependant, dans ce contexte tendu, le Rassemblement national des Indépendants (RNI) a choisi d'organiser une fête de la jeunesse à Agadir. Ce choix paraît en décalage avec les réalités du terrain, alors que des régions du sud et de l'oriental sont frappées par des inondations, et de jeunes mineurs tentent massivement de rejoindre l'Europe via Fnideq. Cette situation révèle une déconnexion profonde entre les priorités politiques et les besoins réels de la population.

Contraste frappant entre évènements de jeunes

1. Fête de la jeunesse à Agadir : un décalage critique

Le RNI a récemment organisé une fête pour célébrer la jeunesse marocaine à Agadir. Bien que cet événement ait pour but de promouvoir le potentiel des jeunes, il a été largement critiqué pour son décalage avec les problèmes réels du pays. En parallèle, le sud et l'oriental subissaient des inondations importantes, laissant de nombreuses familles dans la détresse. Ce contraste flagrant entre festivités et souffrance sociale met en exergue une élite politique perçue comme déconnectée des urgences du moment.

2. Fnideq : Le désespoir des jeunes mineurs en quête d'Europe

À Fnideq, la situation est encore plus dramatique, avec un exode de jeunes mineurs cherchant à fuir le pays vers l'Europe. Face à l'absence d'opportunités économiques au Maroc, ces jeunes sont prêts à tout risquer pour atteindre l'hypothétique Eldorado européen. Ce phénomène révèle une crise plus profonde, où des milliers de jeunes, privés de perspectives, quittent leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs. Ce contraste entre les festivités à Agadir et l'exode de jeunes à Fnideq incarne un échec manifeste des réponses politiques du gouvernement aux besoins des jeunes.

Urgence de réformes et d'engagement politique

1. Déconnexion des élites et nécessité d'un engagement politique

Les récents événements mettent en lumière un écart croissant entre les élites politiques et les besoins réels de la population. Alors que des célébrations comme celle organisée par le RNI semblent appropriées dans un contexte de prospérité, elles deviennent problématiques lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. Les jeunes, plus que jamais, demandent des actions concrètes. L'engagement politique doit aller au-delà des symboles pour apporter des solutions réelles.

Des organisations telles que la Chabiba Ittihadia plaident pour une participation plus active des jeunes dans la prise de décisions politiques, espérant ainsi combler le fossé entre dirigeants et citoyens. Un tel engagement pourrait rétablir la confiance et créer des opportunités concrètes, surtout dans les moments de crise.

2. Réformes urgentes et réajustement ministériel

La fuite de jeunes vers Fnideq montre l'urgence d'une réforme politique. Les secteurs clés comme l'éducation, l'emploi, la justice et la formation professionnelle nécessitent des ajustements immédiats pour répondre aux besoins de la jeunesse marocaine. Un réajustement ministériel dans ces secteurs s'impose pour éviter d'aggraver la crise actuelle.

De plus, face à l'incapacité du gouvernement à proposer des solutions viables, l'organisation d'élections anticipées pourrait permettre au pays de prendre un nouveau départ et redonner espoir à une jeunesse marocaine désillusionnée.

En conclusion, les récentes célébrations du RNI à Agadir, en contraste avec les crises des inondations et l'exode de jeunes mineurs à Fnideq, illustrent une fracture préoccupante entre les priorités politiques et les réalités du terrain. Alors que des régions souffrent et que des jeunes fuient un avenir incertain, les festivités paraissent hors de propos. Il est urgent que des réformes politiques soient mises en place pour répondre aux besoins des jeunes, en se concentrant sur l'emploi, l'éducation et la formation professionnelle. L'alternance politique et des élections anticipées pourraient être une solution pour redonner aux jeunes Marocains une raison de croire en l'avenir de leur propre pays.

Membre de la commission d'arbitrage et de conciliation du Parti.