Sénégal: Le chef de l'Etat annonce un programme budgétaire spécial 'Prévention et lutte contre la migration irrégulière'

Dakar — Le Président de la République a invité, mercredi, le Premier ministre et le Ministre des Finances et du Budget à mettre en oeuvre un programme budgétaire spécial "Prévention et lutte contre la migration irrégulière", a-t-on appris de source officielle.

Bassirou Diomaye Faye est revenu en Conseil des ministres, sur le chavirement d'une pirogue transportant des migrants irréguliers au large de Mbour, faisant plusieurs morts.

Selon lui, cette "tragédie" vécue la semaine dernière, "a révélé la complexité de la problématique de l'émigration clandestine, entretenue par des réseaux bien organisés, véritables trafiquants d'êtres humains et marchands d'illusions qui doivent être sanctionnés par la Justice à la hauteur de leurs actes".

C'est pourquoi, indique le communiqué, le Président de la République a exhorté le Premier ministre à "renforcer avec les ministres compétents, tous les dispositifs préventifs, sécuritaires et coercitifs de lutte contre les départs de migrants à partir du territoire national".

Il a souligné, en outre, "l'urgence d'une supervision stratégique par le Premier ministre du dispositif interministériel de lutte contre la migration irrégulière et d'une révision du cadre national de pilotage et de coordination opérationnelle des activités de prévention et de lutte contre la migration irrégulière, en renforçant l'alerte précoce, la collaboration des populations, la sensibilisation et la communication notamment à l'endroit des jeunes".

Relevant les "causes profondes du développement de cette activité illicite ces dernières années", il a demandé au Premier ministre "d'engager, dans les meilleurs délais, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière en vue d'ajuster notre stratégie nationale de lutte en la matière".