Sénégal: Cartographie de la région de Matam - Des lacunes identifiées dans la couverture sanitaire (responsable)

Dakar — La cartographie de la région de Matam, réalisée par le Hub de cartographie collaborative de l'Afrique de l'Ouest et du Nord, a permis d"'identifier des lacunes" dans la couverture sanitaire sur le territoire régional, a affirmé son directeur régional dudit hub, Ibrahima Cissé.

"L'ensemble de la région a été cartographié, y compris les routes, les pistes rurales, les centres de santé et tous les points d'intérêt identifiés. Ce système a permis de générer des données ouvertes et d'identifier les lacunes dans la couverture de la région", a expliqué M.Cissé.

Il prenait part au lancement du rapport Hub de cartographie collaborative en Afrique de l'Ouest et du Nord (WNAH) mercredi à Dakar.

Cette cartographie a permis de constater que "la plupart des structures sanitaires sont situées sur la route principale, alors qu'une partie de la population vit à l'intérieur de la région".

Il estime que "l'éloignement des structures de santé et l'insuffisance des services ont été mis en évidence et ont conduit à un réajustement de la stratégie de Marie Stopes pour la région, une Ong qui intervient dans le domaine de la santé de la reproduction et qui a une antenne dans cette zone nord du Sénégal".

Au Sénégal, rappelle-t-il, le Hub a "travaillé sur un projet sur la santé avec un partenaire, Marie Stopes, avec les autorités compétentes". Cette collaboration a permis de "cartographier toute la région de Matam et particulièrement les structures sanitaires", a expliqué le docteur Cissé.

Pour le cas du Sénégal, le domaine d'intervention était l'accès aux soins de qualité pour les femmes dans la région de Matam, a-t-il insisté.

Selon lui, "en deux ans, parce que le HUB a été lancé en mars 2022, (...) nous avons pu couvrir vraiment plus d'une vingtaine de pays et mener beaucoup de projets. Ces pays sont le Liberia, la Guinée, le Maroc, le Niger, le Togo". Ce sont des pays "touchés par des catastrophes naturelles, comme les inondations, le séisme et le problème d'accès à l'eau", a-t-il informé.

Le hub régional de cartographie collaborative de l'Afrique de l'Ouest et du Nord "travaille à mettre à la disposition des communautés, des autorités et des institutions des données claires pour faire face à leurs problèmes et aider" dans la prise de décisions, avait indiqué son directeur régional, Ibrahima Cissé, à l'occasion de son lancement en mars 2022.

"Nous voulons être plus proches des communautés, afin que les données et les cartes puissent être des outils d'analyse et de prise de décision, qui contribueront à améliorer les conditions de vie des populations", avait-il expliqué.