Sénégal: OAPI - Plaidoyer pour une mise à niveau des personnels des organismes de gestion collective

Dakar — Le directeur de la propriété industrielle, Talla Samb, a souligné, mercredi, la nécessité pour les personnels des Organismes de gestion collective (OCG) de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) de se mettre à niveau pour davantage tirer profit des opportunités qu'offrent les contenus culturels.

"Il n'est nul besoin d'affirmer que la mise à niveau des personnels des OGC de l'espace OAPI dans l'exploitation en ligne des contenus culturels protégés et du domaine public constitue une aubaine et un passage obligé pour davantage tirer profit des opportunités qu'offrent ces contenus culturels", a-t-il déclaré.

Pour ce faire, il estime qu'une série de renforcement des capacités "s'impose, notamment sur la problématique du droit que pose l'exploitation en ligne des contenus culturels".

M. Samb s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire régional sur l'adaptation des OGC de l'espace OAPI à l'exploitation en ligne des contenus culturels protégés et du domaine public.

Cette rencontre, a t-il dit, s'inscrit dans le cadre de la vision de l'OAPI de permettre aux OGC d"'assurer une meilleure captation des flux générés par l'exploitation en ligne des contenus culturels à travers l'amélioration de leur gouvernance et la formation sur les problématiques de droits que pose l'exploitation en ligne des contenus culturels".

%

A ce propos, le directeur de la propriété industrielle a indiqué que les "flux générés par l'exploitation en ligne des contenus culturels, les plateformes numériques offrent de nombreuses opportunités pour les industries culturelles".

"Grâce à la transformation digitale, "les industries culturelles peuvent atteindre un public mondial sans les contraintes géographiques traditionnelles", a-t-il expliqué, soulignant que les contenus tels que "les films, la musique, les livres, les oeuvres d'art, les expositions, facilement distribués en ligne, permettent aux créateurs de toucher un public beaucoup plus large".

A l'en croire, "la transformation digitale a ainsi ouvert la voie à de nouveaux modèles économiques tels que l'abonnement, la vente en ligne, le téléchargement, la publicité ciblée, la collaboration créative".

Tous ces outils numériques, selon lui, au-delà de faciliter la collaboration entre les artistes, les auteurs, les musiciens et les créateurs de contenus, "favorisent la conservation et la préservation du patrimoine culturel et artistique" à travers notamment "les moyens innovants qu'offrent les technologies numériques".

"Dans le but de permettre la captation des nouveaux flux financiers que génère l'exploitation en ligne des contenus culturels, une stratégie commune d'exploitation desdits contenus et un plan d'action ont été élaborés et enrichis par les participants à un séminaire régional organisé à Douala du 18 au 20 décembre 2023", a rappelé le directeur adjoint de l'OAPI, Mondésir Oualou Panouala.

En ce qui concerne particulièrement les OGC et dans l'optique d'une meilleure captation des flux générés par l'exploitation en ligne de contenus culturels, par eux, il a précisé qu'il a été "suggéré l'amélioration de la gouvernance des OGC et la formation sur les problématiques de droit que pose l'exploitation en ligne des contenus culturels".

Fort de ce constat, Mondésir Oualou Panouala est d'avis que le présent séminaire permettra, à terme, d'assurer "le renforcement de capacités des OGC de l'espace OAPI sur les questions de gouvernance et de droit en matière d'exploitation en ligne de contenus culturels".