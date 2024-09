Ile Maurice: La candidature du PM au no 7 incertaine

Info ou intox ? Depuis plus d'une semaine, les salles de rédaction ont eu vent que Pravind Jugnauth, leader du Mouvement socialiste militant (MSM), qui est également Premier ministre, allait abandonner la circonscription no 8, Moka-Quartier-Militaire, pour poser ses valises dans l'ancien fief de feu son père, sir Anerood Jugnauth (SAJ), qui a été maintes fois élu dans la cironscription no 7, Piton-Rivière-du-Rempart, de 1976 à l'an 2000, sauf en 1995. En 2005 également, SAJ n'était pas candidat.

Plusieurs éléments font croire à cette éventualité. D'abord, le parti soleil a une bonne assise dans cette circonscription comme le prouvent les résultats des différentes élections générales. De plus, Sarojini Jugnauth, la mère du leader du MSM, participe régulièrement à des activités organisées par des organisations féminines de la région et elle est invitée, depuis l'année dernière, par un groupe socioculturel du no 7, proche du mouvement Mauritius Arya Ravived Pracharini Sabha, à des prières et des engagements sociaux religieux.

De plus, laisse-t-on entendre, la circonscription no 8, Moka-Quartier-Militaire, serait défavorable au MSM à la suite du meurtre non élucidé de Soopramanien Kistnen, ex-agent du leader de ce parti dans la circonscription, de même qu'en raison de la reprise de lopin de terre au Mauritius Tamil Cultural Centre.

Cependant, au MSM, une source nous a fait comprendre qu'il n'était nullement dans les intentions de Pravind Jugnauth de quitter la circonscription no 8. S'il le fait, indique cette source, ce sera plus qu'un aveu de faiblesse.

%

« Non, le leader du MSM, qui est de surcroît Premier ministre, ne peut pas quitter sa circonscription à la fin de son mandat pour aller ailleurs. S'il le fait, cela voudrait dire qu'il a mal fait son travail et qu'il a des choses à se reprocher. Ce sera une défaite assurée pour son équipe. En bon commandant, il restera sur place pour mener la bataille afin de démontrer qu'il a travaillé pour cette circonscription et pour le pays tout entier. D'ailleurs, il n'a rien à se reprocher », maintient-elle, tout en rappelant que Navin Ramgoolam, leader du Parti travailliste (PTr), n'avait quitté sa circonscription de Pamlemousses Triolet qu'après sa défaite en 2014. Un député du MSM nous confirme également que le leader du parti ne compte pas abandonner le no 8.

D'ailleurs, les candidats du PTr ne croient pas en la candidature de Pravind Jugnauth à Piton-Rivière-du Rempart. « C'est de l'intox pour brouiller les pistes, tout en tentant de faire comme Navin Ramgoolam», déclare un cadre de ce parti. Cependant, un potentiel candidat de l'opposition dans cette circonscription a confié aux membres d'un groupe socioreligieux dans le Nord qu'il a eu vent qu'un «gros morceau du MSM viendrait au no 7». Un ancien député du MSM, qui connaît bien la circonscription de Grand Baie-Poudre-d'Or (no 6) et celle de Piton-Rivière-du-Rempart, maintient que Pravind Jugnauth n'ira pas au no 7. « Ce n'est pas lui, mais il y a des indications qu'une Jugnauth sera de la partie à Piton-Rivière-du-Rempart. »