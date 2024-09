Ile Maurice: Le Muvman Verite & Zistis prône la démocratie directe

Le Muvman Verite & Zistis (MVP), parti politique nouvellement formé et dont le lancement a eu lieu vendredi, compte bien participer aux prochaines élections générales. Dany Varaden (photo), juriste de formation spécialisé en droit constitutionnel et en sciences politiques, et membre fondateur du parti, a dévoilé quelques mesures proposées, notamment l'adoption de la majorité des recommandations du rapport de la Truth and Justice Commission de 2011 et l'instauration de la démocratie directe pour contrer les «désavantages créés par la démocratie représentative».

Dany Varaden a expliqué que cette dernière comprendrait quatre structures : un panel pour recruter tous les employés rémunérés par l'argent des contribuables, un Complaints Office pour traiter des plaintes, un Special Tribunal pour enquêter sur les plaintes et mener des procès où les juges et les magistrats ne seront pas des nominés politiques, et un Technical Committee pour s'occuper du procurement et des contacts du gouvernement.

Des propositions visant à lutter contre la prolifération des drogues, telles que la création d'une Drug Enforcement Authority indépendante de la police, et des mesures relatives à la décentralisation des pouvoirs du Premier ministre, au renforcement de la sécurité routière et à la garantie d'un recrutement équitable fondé sur la méritocratie dans les institutions paraétatiques et publiques, ont également été abordées.

Prenant la parole, Renaud Balaho, membre du parti, a affirmé qu'il serait candidat dans la circonscription no 3 (Port Louis-Maritime-Port-Louis Est). Danny Varaden souhaite quant à lui être candidat dans la circonscription no19 (Stanley-Rose-Hill).