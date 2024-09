Ile Maurice: Un ado porte plainte contre son camarade de classe

Le harcèlement à l'école reste une problématique préoccupante, affectant de nombreux élèves à travers le pays. Récemment, un élève de 11 ans, étudiant en Grade 5 dans une école primaire à Terre Rouge, a fait part d'une série d'actes de harcèlement dont il serait la victime depuis 2023. Il a porté plainte, mardi, au poste de police de Terre-Rouge. Le cas est remonté jusqu'au ministère de l'Éducation.

Les incidents rapportés par l'élève, en présence de son père, révèlent une situation inquiétante, qui s'est intensifiée avec le temps. Dans sa plainte, l'enfant raconte que lors d'une pause déjeuner, la semaine dernière, soit le 12 septembre, un de ses camarades de classe s'est emparé de son pain, sans son consentement. Quelques jours plus tard, le 16 septembre, alors qu'il buvait de l'eau en classe, ce même élève aurait délibérément renversé sa bouteille sur lui, trempant ainsi ses vêtements. Ce genre de comportement ne serait pas isolé. Il semblerait que l'élève subisse des brimades physiques et verbales de la part de son agresseur depuis plus d'un an.

Le jeune élève aurait également été frappé à plusieurs reprises mais il a précisé ne pas avoir été blessé physiquement. Traumatisé et craignant de ne pas pouvoir tenir tête à son agresseur, l'adolescent s'est renfermé sur lui et ne veut plus se rendre à l'école.