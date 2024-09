Madagascar: Catastrophe - Un séisme de magnitude 6,1 affole le Sud

L'Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo (Ioga) enregistre un puissant séisme au Sud de Madagascar. Ce mouvement de la terre a provoqué des paniques.

Du jamais vu. Un séisme a réveillé le Sud de Madagascar, hier à 3h 25 du matin. Des habitants de Tolagnaro se sont précipités dehors, en pleine nuit, pieds nus et en pyjama. Les secousses sismiques les ont affolés. « C'était vraiment effrayant. On avait l'impression que la maison allait s'effondrer », raconte Lahatra, un père de famille en vacances dans la ville de Tolagnaro. Rina, un homme qui vit dans cette ville, raconte que des objets déposés sur les tables tombaient par terre et que les objets en verre se cassaient.

Les secousses ont été ressenties dans plusieurs zones, comme à Farafangana, à Ambovombe, à Amboasary-Atsimo et jusqu'à Fianarantsoa. Plus de peur que de mal. « Les dégâts sont minimes dans la région Anosy. Plusieurs maisons sont fissurées, mais il n'y a pas eu d'effondrement », rapporte la Gendarmerie. Aucun accident maritime n'a été rapporté jusqu'à l'heure où nous soumettions cet article. « Les pêcheurs qui se trouvaient en mer pendant le tremblement de terre n'ont pas signalé d'accident. Cela nous étonne, vu l'intensité du séisme. Son épicentre a été en pleine mer, en plus », indique une source.

L'Institut et observatoire de géophysique d'Antananarivo (Ioga) a évalué la magnitude de ce tremblement de terre à 6,1 sur l'échelle de Richter. Son épicentre a été localisé à 60 km au Sud de Tolagnaro, à une profondeur de 46 km.

Réactivation

Ce séisme a provoqué des secousses du sol pendant une vingtaine de secondes. « C'est le plus puissant séisme enregistré depuis plusieurs années », note le Dr Andry Harifidy Ramanantsoa, chef de Laboratoire de sismologie et infrason auprès de l'Ioga. Des sources internationales enregistrent un séisme d'une magnitude de 5,2. « Cette différence s'explique par le fait que notre station est plus proche de la source. Nos données se rapprochent plus de la réalité », poursuit cette source.

Ce tremblement de terre ne serait pas nouveau dans cette zone. « C'est une réactivation des failles. Selon les historiques, le premier mouvement de ces failles a été observé en 1890, et le second en 1909. Celui qui s'est produit ce jour (ndlr : hier) est le troisième », raconte-t-il.

L'Ioga est actuellement en train d'analyser la raison de la forte intensité de ce séisme. Tolagnaro n'est pas serein après ce fort tremblement de terre. Ses habitants craignent un tsunami.

« Une autre réactivation de ces failles n'est pas prévue avant longtemps. Par contre, des répliques peuvent se produire, mais elles sont généralement moins intenses », explique le Dr Andry Harifidy Ramanantsoa. Cette magnitude de 6,1 ne devrait pas provoquer de tsunami, et encore moins de secousses moins puissantes, selon les explications de ce technicien.