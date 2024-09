Madagascar: Basketball - Xve Anniversaire - L'AT2B propose trente-et-un matchs

Dans le cadre de la célébration de son XVe anniversaire, du 14 septembre au 25 octobre, après la première journée des matchs comptant pour le tournoi « Fety de Baskety e », le club de l'AT2B, « Andraisoro Tia Baskety », offre trente-et-un matchs répartis sur quatre sites, ce samediet ce dimanche.

Le terrain d'Andraisoro abrite quatre rencontres à partir de 8 heures du matin. Le match le plus attendu est le duel entre les garçons U20 de JCBA et ceux de Superman. Sur le terrain du fokontany d'Amboditsiry qui accueillera trois matchs, le duel entre les filles U16 de Mb2all et celles de New Academics (NAS) promet des étincelles.

Le terrain du collège d'enseignement général de Nanisana recevra cinq rencontres et l'entrée en lice de SBBF Alman contre GL Team, chez les garçons U20, sera le clou du spectacle.

Pour la journée de dimanche, la rencontre entre les filles U16 de la GNBC et Lucadro attirera l'attention du public qui viendra à Nanisana.

Calendrier du samedi

Terrain AT2B d'Andraisoro : 8 heures/U20 G : Superman vs JCBA ; 9h30 / U12 G : JCBAvs GNBC 2 ; 10h30 U12 G : AT2B vs GNBC 1 ; 11h30 / Vé H : Shooting Star vs Tafaray Terrain Fokontany d'Amboditsiry : 13 heures / U16 F : MB2all 1 vs NAS (New Academics), 14h30 / U16 G : Jess F vs Mb2all; 16 heures / SH : Dasol vs Asoma Soad Terrain CEG Nanisana : 8h30 / U20 G : GL Team Jr vs SBBF Alman; 10 heures / SH : Asio Rora Ivato vs TDM; 11h30 / U16 G : Affix Now vs L2BV; 14 heures / SH : FNBC vs Ambatobe; 15h30 / SH : USA vs Affix NowDonné Raherinjatovo