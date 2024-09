Madagascar: Film Thriller - R+3 The Origin attendu au Cinépax

Après avoir captivé le public sur les réseaux sociaux avec une bande-annonce des plus palpitantes, le film d'horreur malgache "R+3 The Origin" s'apprête à faire ses débuts sur grand écran. L'avant-première est prévue le 9 octobre au Cinépax et à Toamasina, suivie d'une sortie officielle le 12 octobre, en partenariat avec Telma Madagascar. Ce thriller promet de marquer les esprits, puisant dans une histoire vraie vécue par des étudiants de Barikadimy à Toamasina.

Les coulisses de cette production révèlent des mois de travail acharné, dont quatre mois ont été nécessaires pour l'écriture du script, un mois pour le découpage technique et cinq mois pour le tournage. Actuellement en post-production, "R+3 The Origin" est le fruit de la production de Givennio Kalolahy, également scénariste du film. "Ce film s'inspire d'un fait vécu par un étudiant qui passait régulièrement devant le bâtiment R+3 de l'université Barikadimy, dont une partie est abandonnée.

Il a vécu une expérience terrifiante qui a servi de point de départ pour ce projet. La majorité des acteurs sont des étudiants de l'université de Toamasina, et l'équipe est composée de jeunes autodidactes", explique-t-il. La première partie du film a déjà été réalisée avec un budget modeste de 20 millions d'ariary, ce qui motive l'équipe à se lancer dans la production de la deuxième partie. "R+3 The Origin" promet de redéfinir le genre du thriller en intégrant une dimension locale et une histoire qui résonne auprès du public malgache.