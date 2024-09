Madagascar: Nécrologie - Décès du Pr Serge Henri Rodin

Le Professeur Serge Henri Rodin est décédé hier. Enseignant-chercheur émérite et pilier de la scène culturelle malgache, il a marqué des générations d'étudiants par son engagement et son savoir.

La communauté culturelle, littéraire et scientifique est en deuil suite au décès du Professeur Serge Henri Rodin, survenu hier matin à l'âge de 75 ans. Véritable pilier du monde artistique, et intellectuel malgache, Serge Rodin a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle du pays. En tant qu'enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'université d'Antananarivo, il a formé de nombreux médiateurs culturels et a contribué à des événements majeurs tels que le Madajazzcar, l'ADMC-CRAAM, l'Is'Art Galerie et autres.

Membre titulaire de l'Akademia Malagasy et secrétaire perpétuel de la Section Langage et Arts, le Professeur Serge Rodin a su transmettre sa passion pour la culture à ses étudiants et collègues, touchant des générations par ses enseignements et son engagement profond pour l'art et la littérature. "Sa passion inépuisable pour l'enseignement, son dévouement envers ses étudiants et son engagement indéfectible pour la culture resteront gravés à jamais dans nos coeurs", a publié l'ADMC-CRAAM.

"Pr Serge Henri Rodin, c'est grâce à lui que j'ai découvert mon amour pour les lettres et la littérature. Je suis arrivée, faute de mieux, dans les lettres françaises en 1997, mais sa «Lecture d'oeuvres» a été fondatrice de mon parcours professionnel. Fidèle lecteur de mes articles, il m'a dit un jour : « Je me demande si c'était aussi époustouflant que ça ! », pour questionner avec bienveillance mon usage parfois excessif des superlatifs. Merci, professeur, pour tout", se souvient l'ancienne journaliste culturelle, Domoina Ratsara.

%

Un véritable artiste

Au-delà de son rôle d'enseignant, Serge Rodin était un artiste complet, un passionné de musique qui participait régulièrement au festival Madajazzcar avec sa flûte traversière. "Il était notre professeur de littérature et de traduction. Un enseignant qui marquait par sa manière unique de transmettre le savoir. C'était aussi un artiste qui participait souvent au Madajazzcar", témoigne Zoelson Randrianindrina, un de ses anciens étudiants et désormais journaliste culturel. Le Professeur Rodin laisse derrière lui une génération d'acteurs culturels qu'il a façonnée à son image.

« Il a façonné toute une génération de médiateurs culturels, leur transmettant des valeurs de respect et d'amour pour l'art, la littérature et la culture. Une génération qui se retrouve aujourd'hui orpheline de lui. Pour beaucoup, il était certes "Monsieur le Professeur", une encyclopédie vivante. Mais pour de nombreuses personnes, il était aussi un ami, un camarade", souligne Andry Patrick Rakotondrazaka, ancien journaliste culturel à L'Express de Madagascar.

Artiste, écrivain, critique littéraire, musicien et auteur-compositeur, Serge Rodin a cumulé de multiples titres honorifiques, dont celui de Grand Officier de l'Ordre National et Commandeur de l'Ordre du Mérite. Son héritage, fait de passion pour la transmission des savoirs, de respect pour l'art et de profond amour pour la culture, restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.