Madagascar: 'Antson'ny Tontolo Miaina' - L'art au service de l'environnement

L'art pour la conscience à la cause environnementale. Du 28 septembre au 17 octobre 2024, la zone Zital Ankorondrano accueillera la deuxième édition de l'exposition "Antson'ny Tontolo Miaina", un événement artistique dédié à la nature et à l'environnement.

Sous la direction de la curatrice Ihoby Rabarijohn, treize artistes malgaches et d'autres horizons, comme des plasticiens, designers, photographes, écrivains et poètes, se réunissent pour explorer un thème fascinant : "Les oiseaux de Madagascar". Ce sujet, riche en métaphores et en imaginaires, servira de toile de fond à des créations originales et engagées, invitant à la réflexion sur l'état de l'environnement de la Grande Île. Parmi les talents présents, on retrouve des figures emblématiques telles que l'auteur Johary Ravaloson, le plasticien Iandry Randriamandroso, Andry Marcel et Masami, venu du Japon, sans oublier d'autres artistes engagés.

"La première édition, l'année dernière, a prouvé que l'art et la culture ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de la nature", a déclaré Ihoby Rabarijohn lors d'une conférence de presse, hier. Elle a rappelé que Madagascar, célèbre pour ses oiseaux endémiques, attire de nombreux amateurs de « Bird Watching ». Cependant, certaines de ces espèces sont aujourd'hui en danger d'extinction, un enjeu central de cette deuxième édition. Intitulée "Ravorona", cette édition interroge sur le rôle symbolique des oiseaux :

Comment, à travers leur simple existence, peuvent-ils transmettre un message d'espoir et inciter à protéger l'environnement ? Cet événement artistique sera ponctué de performances en direct, de conférences et d'ateliers, offrant ainsi une immersion totale dans l'univers de l'art au service de la nature.

"Depuis ma toute première exposition, je m'engage à apporter ma voix à cette cause. À travers nos créations, nous espérons toucher un large public et sensibiliser sur l'importance de la préservation de l'environnement, tout en explorant des concepts comme le recyclage, le mouvement et le volume", confirme Fanjar, participante de l'exposition. "Nous avons une mission : transmettre un message fort aux jeunes générations. Sans spectateurs, l'événement resterait muet. Venez nombreux, car nous avons tous un rôle à jouer", termine-t-elle.