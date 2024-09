Sénégal: Elaboration d'une stratégie en sante de la reproduction - Les sages-femmes du pays s'investissent

L'Association nationale des sages-femmes du Sénégal (Ansfes) a présenté, en fin de semaine, le projet planned parenthood global (Ppg) au cours d'une réunion consultative des différentes parties au dudit projet à la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme).

Un projet qui permet d'établir, de construire et de renforcer des réseaux de droits en santé sexuels et reproductifs ( Dssr) qui plaident en faveur de lois, de politiques et de réglementations le promouvant.

Une réunion consultative des différentes parties prenantes sur l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer en santé sexuelle et reproductive (Sr) pour les adolescents/jeunes s'est tenue à la Direction de la santé de la mère et de l'enfant (Dsme). Porté par l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal (Ansfes), le projet planned parenthood global (Ppg) garde comme objectif de contribuer à la promotion de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes dans les quatorze régions du Sénégal d'ici deux mille trente.

Pour Marie Anne Bigué Sarr Basse, première vice-présidente de l'Ansfes, le plaidoyer consiste à amener le ministre de la Santé et de l' action Sociale (Msas) à créer et rendre fonctionnels des espaces sûrs pour les ados et Jeunes dans les régions de Saint Louis, Fatick, Kaolack Ziguinchor , d'ici Juillet 2029 et d'amener aussi cinq collectivités territoriales de Pikine, Diourbel , Kaolack , Thiès et Tamba à financer les plans de travail annuels de l'Ansfes pour une réduction de la mortalité maternelle chez les ados et jeunes d'ici juin 2026.

Pour mieux asseoir le plaidoyer et rendre les actions visibles, la présidente de l'Ansfes, Bigué Ba Mbodji, a fait savoir : « Concernant les espaces ados, les études qui ont été faites révèlent que les obstacles liés à l'utilisation des espaces ados/jeunes relèvent du comportement des jeunes ou des prestataires qui ne sont pas bien formés.

Aujourd'hui, si on veut vraiment atteindre l'indice de développement durable, on doit réaliser des accouchements avec des personnels qualifiés pour atteindre les 100 %. Nous avons des taux d'accouchement réalisés à 94 % par des personnels qualifiés, c'est bien. Mais nous devons redoubler d'efforts». Et d'annoncer aussi la mise en place du journal de la Sage-femme.

Un plaidoyer qui est en phase avec la vision du directeur de la santé mère et de l'enfant (Dsme). Pour Docteur Amadou Doucouré, les postes de santé doivent être renforcés de prestataires de santé et les cases de santé dotées de sages-femmes. « Il faut revoir la configuration de la stratégie sanitaire. Des personnels qualifiés doivent être à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il y a des cases qui sont plus sollicitées que les postes de santé », a-t-il fait savoir.

Il a aussi annoncé dans le cadre d'un projet le recrutement de 60 mentors. « C'est un projet dont l'ancrage est au niveau du ministère de la Femme et nous allons faire un plaidoyer fort non seulement pour le recrutement de sages-femmes, parce qu'il est question d'en recruter 500, bien que ce nombre pourrait être revu à la baisse.

Pour les 60 mentors, leur mission principale va consister à aller coacher les sages-femmes. Ce projet sera mis en oeuvre avec d'autres secteurs des ministères de la Jeunesse, de la Femme, la Justice, le ministère de la Formation Professionnelle et le ministère de la Santé qui a un rôle important à jouer » a-t-il fait savoir.

Se prononçant sur les différentes actions allant dans le sens d'améliorer la santé des adolescents jeunes, Dr Doucouré a soutenu : « concernant la planification familiale (Pf) dont le Sénégal a été enrôlé dans cette stratégie en 2019, nous travaillons avec les régions de Matam et de Kédougou. Cette année, nous comptons enrôler l'ensemble des régions restantes. Cette stratégie nécessite l'engagement de chacun ».

Et d'ajouter : « l'année dernière, nous avons octroyé à 25 sages-femmes de huit (8) régions des bourses pour qu'elles fassent la licence en puériculture. Nous avons mis le focus sur les sages-femmes qui sont dans des maternités à grande zone d'activités. Nous avons aussi octroyé 10 autres bourses en master en nutrition pour des médecins qui sont au niveau de la région de Dakar. Cette année, nous comptons, à travers la Dsme, offrir 20 bourses en échographie». Sur les perspectives, Dr Doucouré a fait part à l'Ansfs de la tenue de deux journées pour cette année dont celle relative à la santé mère-enfant.

« Ce sont des journées où nous allons intensifier la sensibilisation, le plaidoyer autour de l'autorité. Nous comptons mener ces activités peut-être avant ou après les élections législatives. Nous comptons aussi organiser la quinzaine de la Planification familiale sur toute l'étendue du territoire» a-t-il renseigné. Rappelons que ce projet couvre la période 2024 à 2030.