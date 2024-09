Sénégal: Mesures adaptées pour porter assistance aux victimes des inondations - Bougane Gueye interpelle le gouvernement

Face à la presse, ce mercredi, Bougane Gueye Dani a exhorté au gouvernement d'apporter une réponse appropriée face à la situation de catastrophe naturelle instaurée par les fortes pluies tombées à Touba et Kaolack et Kolda pour fournir une assistance adéquate aux milliers de sinistrés.

D'après le président de Gueum Sa Bopp « l'hivernage ne saurait être imputé à un parti politique mais la gestion et la prévention des inondations et catastrophes naturelles, incombent au Gouvernement. A défaut de convoquer la Cellule Nationale de Prévention et de lutte contre les inondations, le Gouvernement, sous la coordination du Ministre de l'intérieur, est tenu d'évaluer l'opportunité de déclencher le plan d'organisation des secours (PLAN ORSEC) en vertu du Décret 99-172 du 4 Mars 1999. »

Devant cette situation malheureuse, ayant provoqué la mort de trois personnes à Touba, Bougane Gueye exhorte les nouvelles autorités à mettre en oeuvre des mesures adaptées pour afin d'alleger la souffrance des victimes. « Nous interpellons le Gouvernement et son PM Sonko sur sa responsabilité de trouver une réponse appropriée à la situation de catastrophe naturelle à Touba et Kaolack et toute autre région sinistrée du Sénégal pour fournir l'assistance adéquate aux milliers de sinistrés », a appelé le leader de Gueum Sa Bopp, qui dans la foulée indique que « Cette responsabilité gouvernementale est au-dessus des agitations stériles de Cheikh T Dieye qui devrait plutôt répondre des accusations et alertes de l'ancien DG Cheikh Dieng qui nous avait averti sur les contrats et leurs implications pour la ville de Touba. »

Par ailleurs, Gueum Sa Bopp dit s'engager dès l'installation de la prochaine législature, à mettre sur pied une commission d'enquête sur défaillances relatives à la prévention des inondations. Et Bougane Gueye d'annoncer : « Nous nous engageons dès la mise en place de la prochaine législature à initier une commission d'enquête sur les chaînes de responsabilités relatives aux défaillances constatées dans la prévention et la gestion des inondations de l'hivernage 2024 qui incombent exclusivement au Gouvernement. »