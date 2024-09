Une session de renforcement de capacités sur le budget citoyen a réuni, hier mercredi, les différents acteurs de la société civile de Diourbel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet qui vise à promouvoir le leadership communautaire et la participation citoyenne.

L'équipe de Budgit Sénégal était à Diourbel pour rencontrer les acteurs locaux et les acteurs communautaires de la région de Diourbel dans le cadre d'un projet qui vise à promouvoir le leadership communautaire et la participation citoyenne par rapport à la simplification budgétaire et l'accès des citoyens aux finances publiques. Ce projet qui vise à renforcer les capacités des acteurs locaux pour promouvoir plus de leadership est venu pour travailler avec plusieurs types d'acteurs.

