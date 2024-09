Sénégal: Investissements directs étrangers - Une quarantaine d'entreprises britanniques en prospection à Dakar

Des investisseurs britanniques prospectent le marché sénégalais depuis hier, mercredi 18 septembre 2024, pour une durée de trois jours. Au total, une quarantaine de chefs d'entreprise opérant dans les secteurs de l'énergie, de la finance, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des infrastructures échangent avec les autorités publiques et le secteur privé national sur les opportunités d'affaires.

Les perspectives d'affaires du marché sénégalais inspirent de plus en plus confiance aux investisseurs britanniques. En effet, depuis hier, mercredi 18 septembre, une quarantaine de chefs d'entreprise du Royaume-Uni s'imprègnent des avantages d'investir au Sénégal.

Cette mission commerciale, la deuxième du genre, organisée par l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal et son partenaire DMA Invest, constitue pour certaines entreprises britanniques un moyen de consolider leurs investissements, tandis que pour d'autres, il s'agit de découvrir de nouvelles opportunités d'affaires.

Prenant part à cette rencontre aux côtés des décideurs publics et des membres du secteur privé sénégalais, Juliette John, ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, salue la présence remarquable des investisseurs britanniques dans plusieurs secteurs. « Nous comptons parmi nous plus de 40 entreprises issues d'un large éventail de secteurs, notamment l'énergie, la finance, l'agriculture, l'éducation, la santé et les infrastructures », a-t-elle énuméré.

%

Selon elle, la diversité de ces secteurs reflète « les priorités des gouvernements des deux pays ainsi que l'importance des opportunités existant de part et d'autre », a ajouté la diplomate.

Mme John a précisé que, cette année, les échanges entre les deux pays portent essentiellement sur l'accès au financement et les solutions énergétiques, deux grandes préoccupations des partenaires. Convaincue que l'accès au financement constitue un pilier fondamental pour tout écosystème commercial florissant, Juliette John a affirmé que « les solutions en matière de financement, ainsi que les partenariats public-privé, peuvent combler les lacunes et ouvrir de nouvelles opportunités ».

L'ambassadrice a également souligné que l'énergie est la pierre angulaire du développement économique et un moteur essentiel du progrès. À ce sujet, elle a déclaré : « Sans une énergie fiable et abordable, même les idées les plus innovantes et les projets les plus ambitieux peuvent échouer ». D'où l'importance, selon elle, pour le Sénégal et le Royaume-Uni de travailler ensemble. La particularité de la coopération sénégalo-britannique repose sur des investissements mutuellement bénéfiques. En clair, Mme John a assuré : « Nous souhaitons vraiment que les investissements britanniques aient un impact positif sur l'économie, le développement, la création d'emplois et le transfert de technologies ».

L'ambassadeur du Sénégal au Royaume-Uni, le général Cheikh Wade, a qualifié le Royaume-Uni de « partenaire stratégique » pour les autorités publiques et le secteur privé sénégalais. Selon lui, les investissements britanniques au Sénégal en font le premier partenaire économique du pays.

Le directeur général adjoint de l'APIX, le colonel Mamadou Diallo a, pour sa part, affirmé que l'engagement du gouvernement à créer un environnement favorable aux affaires fait du Sénégal une destination attrayante pour les investisseurs désireux d'avoir un impact positif tout en réussissant financièrement. Il a également invité les hommes d'affaires britanniques à explorer les opportunités d'investissement au Sénégal et à envisager des collaborations avec des partenaires locaux, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du tourisme et de la culture.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ouvrant les travaux de cette mission de prospection et d'investissement, a également encouragé les hommes d'affaires britanniques à investir dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie.