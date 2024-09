Algérie: Les Palestiniens saluent l'adoption par l'AGNU d'un projet de résolution appelant à mettre fin à l'occupation sioniste

ALGER — L'adoption mercredi par l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) d'un projet de résolution présenté par l'Etat de Palestine, exigeant à l'entité sioniste de mettre fin à son occupation des territoires palestiniens occupé dans un délai de 12 mois, a été saluée par les Palestiniens comme une "victoire pour les revendications historiques du peuple palestinien de mettre fin à l'occupation et d'établir un Etat indépendant".

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, s'est félicité de l'adoption du projet de résolution palestinien par l'AGNU, soulignant que le vote des deux tiers des membres de l'Assemblée générale est la preuve d'un "consensus international sur la justesse de la cause palestinienne et une victoire pour le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant".

Pour sa part, le ministère palestinien des Affaires étrangères et des Expatriés s'est félicité de "l'unanimité historique" qu'a fait le texte, considérant ce vote comme un "moment décisif pour la cause palestinienne et pour le droit international".

Le ministère a également remercié les Etats membres qui ont parrainé et voté en faveur du texte présenté par l'Etat de Palestine et adopté par 124 voix, tandis que 43 pays se sont abstenus et 14 autres ont voté contre.

"Le vote positif de plus des deux tiers des Etats membres de l'ONU est un référendum sur le consensus international selon lequel l'occupation doit prendre fin, les pratiques et les crimes de l'occupation doivent cesser et l'entité sioniste doit retirer ses forces, y compris les colons", a déclaré la diplomatie palestinienne.

Le Mouvement de libération nationale palestinien "Fatah" s'est également félicité de l'adoption du projet de résolution présenté par l'Etat de Palestine pour exiger que l'entité sioniste, puissance occupante, mette fin à sa présence illégale dans le territoire palestinien occupé, à la suite de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques découlant des politiques de l'occupant sioniste en Palestine.

Dans une déclaration publiée mercredi par la Commission de l'information, de la culture et de la mobilisation intellectuelle, le Fatah a qualifié cette décision d'"historique", soulignant qu'elle démontrait "l'isolement du système d'occupation et de ses alliés et partisans, lequel poursuit la guerre génocidaire dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre dernier, en violation flagrante du droit international et des résolutions et décisions judiciaires pertinentes".

Le mouvement a appelé la communauté internationale à prendre les mesures efficaces pour contraindre l'occupant sioniste à se conformer à la légalité internationale et à respecter les droits du peuple palestinien, en particulier son droit à l'autodétermination comme les autres peuples.

Pour sa part, le Mouvement de résistance palestinienne "Hamas" a estimé que le vote de l'Assemblée générale sur le projet de résolution soumis par la Palestine était "l'un des aboutissements les plus importants de l'opération Déluge d'al-Aqsa".

Le représentant du Hamas en Algérie, Youssef Hamdane, a également salué le rôle de l'Algérie qui, "grâce à sa diplomatie, a contribué à atteindre ce résultat".

"Nous sommes sûrs qu'elle poursuivra ce rôle et nous accompagnera dans notre lutte sur tous les fronts pour faire face à l'occupation, jusqu'à la libération et l'indépendance", a-t-il dit.

Le projet de résolution appelle aussi à prendre un certain nombre de mesures individuelles et collectives pour soutenir la loi et mettre en oeuvre les résolutions pertinentes des Nations unies sur la question palestinienne.