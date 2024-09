Algérie: Le 3e Salon nationale du livre en septembre à Constantine

ALGER — Le troisième Salon nationale du livre, prévue du 21 au 28 septembre, sera accueilli à la Maison de la Culture Malek-Haddad à Constantine, sous l'intitulé, "Constantine, portail de la civilisation", a indiqué, mercredi, le ministère de la Culture et des Arts dans un communiqué.

Cette exposition s'inscrit dans le calendrier des rencontres autour du livre, approuvé par le ministère de la Culture et des Arts pour l'année 2024, comprenant notamment, des expositions et des rendez-vous littéraires, dans le but "d'ouvrir de nouvelles voies aux écrivains et accélérer la recherche des moyens de diffuser les publications algériennes à travers les différentes régions du pays", précise le communiqué.

L'exposition verra la participation de plus de 60 éditeurs nationaux et la présentation de 16 000 titres dans divers domaines de la connaissance humaine, de la littérature, de l'histoire et des arts destinés à divers segments de la société, en plus d'un programme culturel d'accompagnement qui comprend 37 activités, à l'instar des séminaires, conférences, rencontres entre professionnels et des séances de vente de livres dédicacés par des intellectuels de renom, entre écrivains et personnalités actives dans le paysage culturel.

Le ministère de la Culture et des Arts avait déjà lancé une série d'expositions nationales dans diverses régions du pays, celles-ci devant être complétées progressivement afin d'arriver à asseoir, dans les villes les plus importantes, une périodicité de ces événements littéraires, avec des dates fixes et régulières et répondre ainsi au désir et aux aspirations des lecteurs et du public dans diverses régions du pays, conclut le communiqué.