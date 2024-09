Afrique: Le Président de la Commission de l'Union Africaine condamne la violente attaque terroriste perpétrée à Bamako, au Mali, le 17 septembre 2024

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E.M. Moussa Faki Mahamat, condamne avec fermeté les attaques terroristes qui ont visé l'école de gendarmerie dans le quartier de Faladiè et la base aérienne des forces armées maliennes à Bamako, ainsi que d'autres lieux mentionnés par les médias, le 17 septembre 2024.

Le Président de la Commission présente ses sincères condoléances aux forces de défense et de sécurité, aux familles des défunts, aux autorités de la Transition et au peuple de la République du Mali et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la Commission souligne que ces attaques mettent en relief avec forte evidence la nécessité de redoubler d'efforts collectifs pour lutter plus efficacement et avec davantage de solidarité avec le Mali et les autres pays du Sahel victimes des menées terroristes, tant au niveau national, régional qu'international.

Aussi lance- t-il un appel pressant au renforcement de la collaboration stratégique régionale et internationale dans la lutte contre la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest