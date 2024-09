Madagascar: Nomination d'un nouveau directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires

Cité du Vatican — Le cardinal Luis Antonio G. Tagle, Pro-préfet du Dicastère pour l'Évangélisation (Section pour la Première Évangélisation et les Nouvelles Églises Particulières), a nommé le 3 juillet 2024 le Révérend Père Laurent Pascal Randriamampianina, du clergé du diocèse de Miarinarivo, comme directeur des OEuvres Pontificales Missionnaires (OPM) de Madagascar pour une durée de cinq ans.

Le nouveau directeur des OPM de Madagascar est âgé de 56 ans et a été ordonné prêtre en 2000. Il a suivi des études théologiques et philosophiques et a obtenu une licence en philosophie à l'Université Catholique de Madagascar à Ambatoroka. Ses fonctions pastorales sont les suivantes : vicaire de la paroisse cathédrale de Miarinarivo (2002-2003), recteur du séminaire propédeutique du diocèse de Miarinarivo (2002-2005), directeur diocésain des OPM à Marinarivo, directeur du centre d'accueil et de formation Fihavanantsoa à Analavory (2003-2008), directeur de l'école catholique Mgr. Ramarosandratana à Miarinarivo (2008-2010), éducateur et économe au Grand Séminaire de Théologie Ste Thérèse de l'Enfant Jésus (2010-2018) et prêtre Fidei Donum au Diocèse de Meaux (France) entre 2018 et 2024 avec différentes affectations.