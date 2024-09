Togo: Diplomatie préventive

Le président Faure Gnassingbé, a reçu ce mardi à Lomé le secrétaire général adjoint des Nations unies, Représentant Spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Leonardo Santos Simão.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre l'UNOWAS et les États membres pour relever les défis liés au développement économique et social, tout en assurant la paix et la sécurité dans la région.

Lors de cet entretien, les deux personnalités ont abordé des questions cruciales relatives à la paix, à la sécurité et au développement non seulement au Togo, mais aussi dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel, une région secouée par des crises multidimensionnelles.

Leonardo Santos Simão a souligné l'importance de cette visite qui vise à accompagner le Togo dans ses efforts pour maintenir un équilibre politique, économique et sécuritaire.

Le Représentant spécial a félicité le chef de l'État pour sa politique de paix et les actions qu'il mène pour renforcer la stabilité au Togo et dans la sous-région. La diplomatie préventive et les efforts de médiation menés par le Togo sont vus comme des contributions importantes à la sécurité régionale, notamment dans un contexte marqué par des menaces croissantes telles que le terrorisme et les conflits armés dans le Sahel.

Leonardo Santos Simão a également réaffirmé l'engagement des Nations unies à soutenir davantage le Togo dans ses initiatives de prévention et de résolution des conflits. Il a salué la collaboration fructueuse entre l'ONU et le Togo, notamment à travers des institutions telles que le Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique (UNREC), basé à Lomé, et le Centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix (CEOMP). Ces structures jouent un rôle clé dans le renforcement des capacités de paix en Afrique.

Créé en 2002 à la suite d'une demande du Conseil de sécurité de l'ONU, l'UNOWAS est une mission politique des Nations unies dont la vocation principale est la diplomatie préventive. Elle se concentre sur les bons offices, la médiation et la facilitation politiques dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, afin de prévenir et de résoudre les crises. En tant qu'acteur clé dans la gestion des conflits régionaux, l'UNOWAS collabore étroitement avec les États pour renforcer les efforts de paix et de sécurité.