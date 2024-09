Madagascar: Stade Barea - Les travaux de remise aux normes relancés

Le secrétaire d'État Gérard Andriamanohisoa est très optimiste. Il promet que le stade de Mahamasina pourra recevoir des matchs de qualification au mois de novembre. Prêt pour l'homologation au mois de novembre. Le secrétaire d'État chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH), Gérard Andriamanohisoa, et ses collaborateurs ont visité le stade Barea hier, pour observer l'évolution des travaux de remise aux normes recommandés par la Confédération Africaine de Football (CAF).

« Ce stade avait été réhabilité en 2021 selon les documents de référence de la Fédération Internationale de Football Association (Fifa) en matière de sécurité et de sureté... La CAF avait émis une nouvelle directive en juillet 2022. L'inspecteur de la CAF avait, par la suite, évoqué de nouvelles recommandations », explique le secrétaire d'État.

Les quatre vestiaires déjà de catégorie 4 seront élargis. Les murs de l'intérieur seront supprimés pour gagner plus d'espace, 250m² au lieu de 200m². Les casiers des joueurs seront déplacés, toujours pour libérer plus d'espace. Ainsi, pendant la mi-temps, le coach aura assez de place pour transmettre ses consignes. « Les vestiaires devraient être réceptionnés la semaine prochaine », rassure-t-il.

Deux nouveaux portails, destinés uniquement à la sortie, sont déjà construits, outre les six déjà existants. « Deux tourniquets sont aussi installés à chaque portail d'entrée et nous pourrons rajouter ultérieurement trois ou quatre de plus si nécessaire », ajoute-t-il.

Trois mille places de plus

Des gradins rallonges en béton des anciens gradins seront aussi bâtis jusqu'en bas, près de la piste d'athlétisme. Ceux-ci auront une capacité de trois mille personnes de plus. Les travaux débuteront cette année et, en attendant, treize escaliers métalliques d'évacuation vers le terrain sont déjà établis en bas des gradins.

Quant à la pelouse, « il y avait une période morte après l'entretien effectué par la société chinoise et la nouvelle équipe de gestion. L'état du gazon s'est ainsi dégradé. Nous avons remplacé entièrement la pelouse. Des couches de sable et de terre viennent d'être mises en place. Nous allons utiliser une bonne semence, recommandée par la CAF, et nous procèderons à la coupe dans deux mois. Elle devrait être prête au mois de novembre pour recevoir les matchs de qualification. Nous sommes en ce moment en train de la mettre à niveau à l'aide d'un laser pour bien assurer les évacuations d'eau en cas de fortes pluies », précise Gérard Andriamanohisoa.

Ni la mise aux normes des tribunes de la presse ni les rampes pour les personnes handicapées n'ont été évoquées à cette occasion. Il ne reste plus que la prise de fonction des responsables de la société de gestion du stade Barea, composée des représentants du SNEVH et de la commune urbaine d'Antananarivo. Cette entité sera en charge du bon fonctionnement en termes de rentabilité et de l'entretien des infrastructures.