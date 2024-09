Madagascar: Poule des AS D2 - FC Avenir du Sud et FCA Ilakaka s'élancent

Belle entame. Deux matchs ont été au programme de la première journée de la Poule des as aller de la World Cola Ligue des champions 2e division hier. Deux stades ont accueilli les rencontres. À Ambohidratrimo, FC Avenir du Sud, champion de la ligue d'Anosy, s'est imposé d'entrée, 3 à 2, face à FC Theo du Sava. Au By-Pass, FCA Ilakaka d'Ihorombe a défait avec une courte victoire, 1 à 0, l'AS FOS d'Analanjirofo.

Prévus à 14 heures, les matchs d'hier ont du être avancés à 10 heures, car le stade d'Elgeco Plus au By-Pass n'était pas disponible l'après-midi. La Fédération a souligné que les heures du coup d'envoi des prochains matchs, à 14 heures, seront désormais maintenues. La deuxième journée aura lieu vendredi. AS FOS jouera contre FC Theo au By-Pass et FC Avenir du Sud rencontrera, pour sa part, FCA Ilakaka à Ambohidratrimo.

Ces quatre équipes qualifiées en Poule des As s'affronteront en aller et retour soit en six journées. Les deux mieux classées aux termes de cette étape finale, accéderont en Pro League, la prochaine saison, à condition qu'elles obtiennent leur licence de club avant le coup d'envoi du championnat élite.