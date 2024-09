Madagascar: 45e Grand Rallye International de Madagascar - Le champion réunionnais Esteban Marchand au départ

Le Grand Rallye International de Madagascar 2024, organisé par Asatana en partenariat avec Sodirex, se déroulera du 11 au 13 octobre. Ce rallye compte pour la quatrième manche nationale.

Course majeure de la saison. L'Association de sport automobile de Tananarive (Asatana), riche de ses vingt-quatre ans d'existence et d'expérience, organisera les 11, 12 et 13 octobre, la 45e édition du Grand Rallye de Madagascar (Grim). Ce rallye à coefficient 2 compte pour la quatrième et avant-dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes et sera marqué par la participation de pilotes étrangers.

« Esteban Marchand de La Réunion a déjà confirmé sa participation à bord d'une P306 S16. Le souci du deuxième équipage est d'ordre logistique. Nous sommes en train de voir avec eux avec quelles mesures nous pourrons les accompagner pour pouvoir les faire venir courir à ce rallye », confie Fanoa Rakotoson, président de l'Asatana. Au volant d'une Clio R4 au sommet réunionnais, Esteban Marchand est champion de La Réunion dans le groupe A7, et vice-champion junior et du groupe A en 2022. En 2021, il est vice-champion du groupe A et junior, et en 2019, champion co-pilote R4.

Âgé de 23 ans, il aura pour co-pilote au Grim Patrick Rajaonarivelo. Le club organisateur alignera le maximum d'équipages à ce rallye, notamment Yves Maurice Rakotoniaina aux commandes d'une Mitsubishi Evo X R4 et Anja Bob sur Land Rover T2. Le come-back de grands pilotes comme Laza Randriamifidimanana et Daniela Rabetafika est encore en attente de confirmation.

Coefficient élevé

« Ce sera une manche décisive de par son coefficient élevé, de par également le nombre du kilométrage élevé des spéciales (ES) par rapport aux autres manches... Nous allons essayer de faire revivre l'ambiance de l'époque des Grands rallyes avec de longues liaisons, et de petites animations sur les liaisons pour enchanter le public...», souligne le président de l'Asatana.

Le parcours associera la RN2 (Sambaina, Manjakandriana, Ambatomanga) et une partie de l'Ouest, en bordure de la RN4 (Andranovelona et Mahitsy).

Pour un Grand Rallye, le règlement exige un minimum de 160 km d'ES avec une ou deux épreuves avoisinant les 30km. Le départ du rallye se fera le 11 octobre, au Salon de l'Auto au Centre de conférences international à Ivato. « Une animation avec les pilotes, séance photos et d'autographe, est prévue dans le stand du concessionnaire automobile Sodirex, notre partenaire dans nos six derniers rallyes... Diverses animations sont aussi prévues dans les ES du samedi. Et le dimanche, nous comptons marier Sport Auto et Salon de l'Auto », fait remarquer Fanoa Rakotoson.

La réunion d'informations aura lieu vendredi soir au show-room du Sodirex à Ankorondrano. Le duo Mathieu Andrianjafy et Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru est le leader provisoire du championnat après un parcours sans faute de trois victoires.