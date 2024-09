Madagascar: Marché de Mahamasina - Les marchands de friperies contre leur dégagement

L'assainissement mené par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) se poursuit pour dégager la voie et fluidifier la circulation. Cette opération porte sur l'interdiction des étalages sur les trottoirs et dans la rue du côté de Soarano et Behoririka.

A Mahamasina, des marchands de friperies s'inquiètent de ne plus pouvoir exercer leurs activités. En effet, il y a deux semaines de cela, des responsables auprès de la CUA ont effectué une descente au marché hebdomadaire de Mahamasina qui se tient tous les jeudis pour informer les marchands de friperies sur leur éventuel dégagement. Cette mesure concerne les marchands qui se trouvent à proximité de l'une des entrées du stade Barea.

Bien évidemment, les réactions ne se sont pas faites attendre d'autant plus qu'ils paient des tickets de marché et se considèrent ainsi comme des marchands « formels ». Selon les indiscrétions, des boutiques seront ouvertes au sein même du stade Barea et cela aura pour conséquence l'aménagement et le déplacement d'une grande partie des commerces qui se trouvent devant le stade afin de dégager la voie.

Interrogé sur ce sujet, un responsable auprès de la CUA s'est abstenu de livrer des détails sur cette information et a tout simplement fait savoir que ce projet de dégagement des marchands de friperies est actuellement suspendu jusqu'à nouvel ordre.