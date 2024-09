Madagascar: Salon IFTM Top Resa - 21 professionnels malgaches participent

Madagascar est actuellement présent au salon professionnel du tourisme IFTM Top Resa ou International & French Travel Market qui se déroule du 17 au 19 septembre 2024 à la Porte de Versailles à Paris en France.

L'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) accompagné de 21 professionnels malgaches, y participent activement afin de représenter la destination Madagascar. Ces acteurs touristiques représentent notamment le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que du transport aérien. Ce projet a eu lieu sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat avec l'appui du gouvernement malgache via le projet Pôles Intégrés de Croissance.

D'ailleurs, une délégation conduite par la ministre de tutelle Viviane Dewa assiste à ce salon professionnel du tourisme et du voyage de grande envergure en Europe afin de promouvoir et renforcer la visibilité de la destination Madagascar sur le marché émetteur traditionnel. L'objectif final est d'attirer un million de touristes à venir visiter la Grande île en 2028.

Plus de 30 000 professionnels. Dans le cadre de ce salon IFTM Top Resa, près de 170 destinations seront exposées. On y trouve également 400 exposants et 1 400 marques représentant les différents secteurs d'activité liés au domaine du tourisme. La thématique choisie pour cette édition 2024 est « Nouveaux horizons durables, unissons nos responsabilités ».

Ce sera une opportunité pour ces 21 professionnels malgaches de présenter leurs nouvelles offres touristiques aux acteurs de l'industrie du tourisme et du voyage venant des quatre coins du monde tout en établissant de nouveaux partenariats sur la revente de la destination Madagascar. Il est à noter que plus de 30 000 professionnels du tourisme participent à ce rendez-vous incontournable des acteurs opérant dans ce secteur pourvoyeur d'emplois et de devises à la nation.

Par ailleurs, la directrice du salon IFTM Top Resa Laurence Gaborieau a fait savoir que dans un monde où l'évolution constante est la seule certitude, l'industrie du tourisme se trouve à la croisée des chemins d'enjeux multiples : environnementaux, digitaux, économiques ou sociaux.