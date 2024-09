Madagascar: Affaire Romy Randrianarisoa - «L'intéressée a exécuté ses peines conformément à la procédure en vigueur », dixit l'ambassadeur du Royaume-Uni

Le nouvel Ambassadeur du Royaume-Uni, de Grande Bretagne et de l'Irlande du Nord Patrick Lynch se défend de donner son avis concernant l'affaire Romy Voos Randrianarisoa. « Cette affaire a déjà été claire et clarifiée. La Justice a fait son travail. Il y a eu une condamnation et l'intéressée a déjà exécuté ses peines conformément à la procédure en vigueur. Rien n'a changé par rapport au verdict rendu par la Justice ».

C'est ce qu'a déclaré hier le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni à la sortie de son entrevue avec le président Andry Rajoelina. Une manière d'affirmer que cette affaire est désormais close. Ce dernier prend officiellement fonction en tant qu'ambassadeur accrédité à Madagascar. Il a présenté ses lettres de créance auprès du président Andry Rajoelina hier lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Palais d'Iavoloha. Le diplomate britannique préfère aller de l'avant pour se concentrer sur le renforcement de la coopération avec Madagascar et choisit de laisser de côté les questions épineuses. L'affaire Romy Randrianarisoa en fait partie.

Une centaine de projets.

Le renforcement des liens historiques entre les deux pays et la mise en oeuvre des objectifs communs dans les domaines de la santé, l'éducation et la croissance économique. Ce sont entre autres les priorités du nouvel ambassadeur UK. L'accent sera également mis sur les problématiques environnementales et les impacts des changements climatiques. SEM Patrick Lynch a réitéré l'engagement de la Communauté internationale à appuyer Madagascar dans ces domaines. « Le Royaume-Uni est très fier de soutenir plus d'une centaine de projets à Madagascar par le biais des dizaines de milliers d'euro chaque année », a-t-il soutenu. Avant d'ajouter que pour la coopération future, le Royaume-Uni va s'engager sur des projets durables axés sur les personnes, mais aussi sur l'environnement unique dont dispose la Grande Île.