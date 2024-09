Madagascar: Exposition « Interpeller le vivant » - « Ravorona» par treize artistes tous azimuts

« L'urgence climatique est un fait et non une mode et l'art permet d'ouvrir les yeux sur notre façon d'habiter la Terre et donner l'envie d'effectuer un changement dans nos vies au quotidien.»

Madagascar compte parmi les 12 pays dits « à méga diversité », reconnu par sa biodiversité exceptionnelle. Cette biodiversité est cependant fortement menacée par des feux de brousses ou encore une surexploitation des sols. Voilà pourquoi « Antson'ny tontolo miaina » ou « Interpeller le Vivant » dans une approche interdisciplinaire et fédératrice met en scène 13 artistes pour sa seconde édition, qui s'étendra du 28 septembre au 17 octobre à la Zone Zital Ankorondrano. Artistes plasticiens, éco-designers, écrivains, producteurs de film... croiseront leurs créations autour de ce thème chargé de métaphores et riche en imaginaires.

« La première édition de l'exposition « Antson'ny tontolo miaina » ou « Interpeller le Vivant » a montré la capacité de l'art et de la culture à faire prendre conscience et à sensibiliser sur les problèmes environnementaux. Cette deuxième édition va traiter le thème des oiseaux ou « Ravorona ». On sait tous que les oiseaux portent tellement de symbole notamment l'espoir, la résilience et on sait aussi qu'à Madagascar, parmi nos richesses, on a nos oiseaux endémiques, et donc les artistes exprimeront le message du soin à apporter à l'environnement par les oiseaux », annonce Ihoby Rabarijohn, la curatrice de l'exposition.

%

La manifestation artistique sera animée par des live performances, des conférences et des ateliers autour de l'art et de l'environnement et proposera un éclairage unique. Avec des artistes de tous horizons tels que l'artiste plasticien communautaire Ihandry Randriamandroso. Basé au Nevada, il expose actuellement en hors-les murs au Flow Gallery Ivandry. « Our Birds-Ny Vorontsika » a déployé, en prélude, les ailes de « Ravorona ».

Les objectifs ?

« Des artistes dans et de l'île, et de la diaspora qui par leur créativité et résilience, renouvellent chaque fois plus notre regard sur l'île et ses transformations endémiques. Mettre en évidence la capacité de chacun à être acteur à son échelle de la transformation écologique vers laquelle nous tendons dans ce projet. Il s'agit de continuer et assurer le rendez-vous des artistes avec le grand public, pour la sensibilisation à l'urgence climatique et environnementale à travers l'art », ponctue Ihoby Rabarijohn.

Encadré

Les artistes qui participent à Antson'ny tontolo miaina, Ravorona.

- Johary Ravaloson MDG/FR

Auteur

- landry Randriamandroso MDG/USA

Artiste plasticien communautaire, Designer

- MASAMI JPN/LRA

Artiste plasticienne

- Andri Marcel MDG

Artiste plasticien

- Fifaliana Nantenaina MDG

Artiste visuel, Photographe

- FANJAR MDG

Artiste plasticienne, Designer

- Amalia Ramanankirahina MDG / FR

Artiste plasticienne

- Olivia Bourgois MDG

Artiste plasticienne

- Saïda Augustine MDG / FR

Artiste visuelle, Chercheuse

- Na Hassi MDG

Poétesse, Slameuse

- Kiady Ratovoson MDG

Designer

- Xavier Fischer FR/MDG

Eco-designer, Plasticien

- Verena Konrad DE/MDG

Artiste plasticienne.