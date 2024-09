Madagascar: Salon Top Resa - Les atouts touristiques à Paris

Les actions de promotion de la destination Madagascar se poursuivent. Le salon international du tourisme (IFTM Top Resa) a eu lieu hier, lundi 17 septembre, à la Porte de Versailles à Paris. Ce salon professionnel est une occasion privilégiée pour mettre en avant la destination Madagascar. Les discussions ont porté sur les stratégies à mettre en place pour attirer davantage de professionnels vers Madagascar, notamment via des éductours, ainsi que sur les actions à mener pour renforcer la visibilité de la Grande Île lors des salons internationaux.

La participation annuelle de Madagascar à ce salon confirme non seulement sa position solide sur le marché européen, mais vise également à renforcer les liens avec d'autres destinations. Ce salon, réunissant les principaux acteurs de l'industrie touristique mondiale, offre une plateforme idéale pour établir de nouvelles collaborations. Dans cet esprit, Viviane Dewa a rencontré la délégation de l'île de Mayotte afin d'explorer des synergies en vue de promouvoir conjointement le tourisme dans l'océan Indien.

Enthousiasme

Vingt-et-un professionnels du tourisme, de l'hôtellerie et du transport aérien, présents au salon, accompagnés par l'Office national du tourisme, démontrent leur enthousiasme et mettent en avant leur expertise pour accroître la visibilité de la destination.

En 2023, le salon a rassemblé pendant trois jours plus de trente mille visiteurs : acheteurs français et internationaux, agents de voyages, professionnels de la distribution, de la production, journalistes et médias, influenceurs, étudiants, officiels français et internationaux venus à la rencontre des deux cents destinations et mille sept cents marques exposantes (offices de tourisme, compagnies aériennes, groupes hôteliers, tour-opérateurs, entreprises technologiques, startups, etc.). Un rendez-vous presque incontournable.