Madagascar: Enseignement Général - Cours de soutien interdits avant le troisième bimestre

Les cours de soutien pour préparer les élèves aux examens officiels prolifèrent à Mahajanga, depuis de nombreuses années. Une note régionale y met le holà.

Face aux derniers incidents constatés par la direction régionale de l'Éducation nationale de Boeny (Dren), une note régionale a été décrétée.

« La note régionale de 2023 reste en vigueur concernant les cours de soutien. Ils ne débuteront qu'au troisième bimestre de l'année et doivent s'achever au dernier vendredi avant la session d'examen. De plus, il est interdit de retenir les élèves durant la session et les jours d'examen pour assister à ces cours. Dernièrement, des candidats étaient restés avec leurs professeurs jusqu'à minuit et même jusqu'à l'aube pour participer à des cours durant la session d'examen.

Il est vrai que ces cours sont organisés pour améliorer le niveau des élèves, mais, désormais, ils seront réglementés durant cette année scolaire 2024-2025 », avertit le directeur régional de l'Éducation nationale de Boeny, Angelo Rabemananjarahaja.

Confusions

À Mahajanga, des associations d'enseignants et des écoles organisent des cours, dès le début de l'année scolaire, pour les élèves. D'autres sont obligés de suivre ces enseignements.

« Nous étions contraints de payer des frais de cours en sus, l'année dernière, pour nos deux enfants qui ont passé des examens. Nous n'avions pas le choix. Ils devaient assister à certaines matières en dehors des jours d'école, surtout le mercredi après-midi et le week-end. Les enfants n'avaient plus aucun temps libre pour les loisirs et les distractions », raconte un père de famille.

Certains établissements privés et publics sont concernés par cette note régionale de la Dren de Boeny, surtout après certaines confusions qui se sont produites depuis quelques années. Dans des écoles confessionnelles, les élèves ont cours du lundi jusqu'au samedi matin et, lors des journées des écoles, il n'y a aucun repos. L'année est bien remplie et les vacances sont bien réparties durant toute l'année. Ce qui explique les bons résultats scolaires.