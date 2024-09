Tunisie: APIA / « Siat 2024 » - Pour renforcer la transition technologique de l'agriculture tunisienne

L'évènement se veut une vitrine pour présenter les technologies agricoles et de la pêche et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d'affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs. Il offre, par ailleurs, une palette de manifestations répondant aux attentes des participants et ayant pour objectif de les mettre au diapason de l'évolution technologique.

L'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) organise la 15e édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie « Siat 2024 » du 30 octobre au 2 novembre au Parc des expositions du Kram.

Le salon biennal a pour objectif de renforcer la transition technologique de notre agriculture qui reste en grande partie traditionnelle et confrontée à plusieurs entraves. Cet événement incontournable rassemble les acteurs clés du secteur agricole autour du thème « L'innovation pour un investissement résilient, inclusif et durable ».

L'évènement se veut une vitrine pour présenter les technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d'affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs. Il offre, par ailleurs, une palette de manifestations répondant aux attentes des participants et ayant pour objectif de les mettre au diapason de l'évolution technologique.

Le salon compte une exposition des technologies de pointe et des acquis de la recherche dans les domaines agricole, agroalimentaire, de pêche et des services qui leur sont liés, des produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie. Ainsi que des produits destinés au renforcement de l'exportation et/ ou en quête de nouveaux marchés.

Démonstration de technologies nouvelles

Sont, également, prévues des rencontres de partenariat entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers en vue de stimuler la création de projets mixtes. « Siat 2024 » est une occasion propice pour des contacts et rapprochements entre promoteurs étrangers et tunisiens. Ainsi, des plans d'affaires, des contrats de cultures et des opportunités commerciales seront présentés lors de ce salon.

Les participants au salon pourront assister aux séances de démonstration qui présentent des technologies nouvelles et techniques pour l'amélioration de la production et la valorisation des produits agricoles. Des séances de démonstration de technologies nouvelles sur des sujets se rapportant à la qualité, à la certification et au contrôle des produits agricoles ainsi que sur les nouveaux procédés de production et de valorisation des produits agricoles et de pêche animeront le « Siat ». En outre, un forum international va assurer aux investisseurs l'information appropriée et mettre en avant les atouts stratégiques concernant des créneaux porteurs. Des workshops seront organisés pour aborder des thèmes afférents à la qualité et les nouveaux créneaux d'investissement. Enfin, un concours national sur les solutions TIC appliquées à l'agriculture « Green'TIC » sera également organisé.