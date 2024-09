Tunisie: Projection / Débat au Cinémadart de Carthage - Une réflexion sur l'identité et l'exil

Ce vendredi soir, le Cinémadart de Carthage nous invite à une projection spéciale, à partir de 21h00. L'événement est organisé par l'Afpec (Association de psychanalystes tunisiens) qui propose de (re)découvrir «It Must Be Heaven», la dernière œuvre d'Elia Suleiman, dans le cadre de son cycle «Psychanalyse et Cinéma».

Le film, qui a fait sensation à Cannes en décrochant une Mention Spéciale du Jury, nous embarque dans un voyage décalé et touchant. On y suit Suleiman lui-même, silencieux et observateur, qui arpente les rues de Palestine, Paris et New York, à la recherche d'un endroit où poser ses valises. Avec son style unique, le réalisateur palestinien transforme le banal en extraordinaire, nous offrant une succession de scènes tantôt loufoques, tantôt mélancoliques et des tableaux visuels saisissants, à travers lesquels le réalisateur capture l'étrangeté de notre époque, transformant le quotidien en une suite de moments surréalistes nous faisant redécouvrir le monde avec un nouveau regard.

Le film sera suivi d'un débat autour de la question problématique «Peut-on encore rêver d'un lieu habitable ?». Cette question d'actualité brûlante, en résonance non seulement avec le film, mais aussi et surtout avec ce qui se passe en Palestine, depuis des mois, promet des échanges riches sur notre rapport à l'identité et à l'appartenance dans un monde en mouvement. Ouverte à tous, cette rencontre promet de découvrir une oeuvre cinématographique singulière et de participer à une réflexion stimulante.